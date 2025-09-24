Фильм о рок-группе «Звери» выйдет в 2026 году

Солист рок-группы «Звери» Рома Зверь сообщил, что документальный фильм о созданном им коллективе выйдет в 2026 году.

«Сначала картина покажется на фестивалях документального кино, а потом выйдет в прокат в 2026 году. Мы потратили на этот фильм очень много сил и времени, это не просто история группы, а исследование современной музыки и людей, которые её слушают», — рассказал Рома Зверь в интервью ТАСС.

Как уверяет Зверь, картина позволит зрителям понять, как композиции становятся хитами и как музыка влияет на жизнь людей. Съёмочная команда документалки ездила по всей России и собирала истории слушателей об их любимых песнях «Зверей».

Рома Зверь также выразил надежду, что благодаря картине зрители смогут почувствовать связь с музыкой и исполнителями.

Группа «Звери» была создана в 2001 году вокалистом и гитаристом Романом Билыком, также известным как Рома Зверь.

