Биографический фильм про рэпера Басту выйдет в 2026 году
Авторский биографический хип-хоп-фильм про рэпера Василия Вакуленко, также известного как Баста, выйдет в 2026 году. Картину поставит режиссёр Стас Иванов по собственному сценарию. За постановку отвечает кинокомпания «Темп», делавшая биографическую ленту «Руки Вверх!» про популярную российскую группу.
Фильм выйдет под названием «Баста. Начало Игры», сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства». В послужном списке Стаса Иванова работа над такими проектами, как «ЮЗЗЗ», «Охота», «Хирург», «Спасти босса», «Конец невинности».
Баста начал свой творческий путь в 16 лет. В 1997 году он был участником группы «Психолирик», которая в 1999 году стала «Кастой». В 2006 году вышел первый альбом рэпера «Баста 1». В 2007 году Вакуленко стал совладельцем лейбла Gazgolder.
Рэп-артист Баста представит мюзикл «Любовь без памяти» этой осенью