Rolling Stones переиздадут Black and Blue с шестью новыми песнями

Рок-группа The Rolling Stones 14 ноября перевыпустит свой 13-й студийный альбом Black and Blue с шестью ранее не издававшимися песнями. В бокс-сет также войдут 100-страничная книга в твёрдом переплёте, копия постера тура и Blu-ray-диск с записью живого выступления 1976 года.

Набор будет доступен в виде пяти виниловых пластинок или четырёх компакт-дисков. Оба комплекта включают книгу с новым эссе эксперта по The Rolling Stones Пола Секстона и эксклюзивными фотографиями с альбомной сессии и тура. Лимитированное виниловое издание будет выпущено на чёрно-синем мраморном виниле, а также в двух- и однодисковых форматах на CD и виниле.

В комплект войдёт диск из шести ранее не издававшихся песен, включая композицию Мика Джаггера и Кита Ричардса I Love Ladies, кавер-версию песни Shirley & Company «Shame, Shame, Shame» и четыре инструментальных джема с сессий 1975 года с приглашёнными гитаристами. 25 сентября выйдет новый видеоклип на песню «Shame, Shame, Shame», снятый голландским режиссёром Камиллом Бумансом.

