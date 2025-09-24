Режиссёр заявила, что «Кей-поп-охотницы на демонов» сперва не имели отношения к K-pop

Создательница «Кей-поп-охотниц на демонов» Мэгги Кан рассказала, что изначально музыкальный жанр K-pop не играл большой роли в нашумевшем анимационном фильме.

Мэгги Кан призналась, что хотела поработать над корейским анимационным проектом и увидеть на экране страну своего рождения. «За 12–13 лет работы в анимационной индустрии в Голливуде я действительно ни разу с таким не сталкивалась», — передаёт ее слова Variety.

Идея фильма возникла у Кан благодаря её интересу к корейской мифологии и существам, о которых она слышала в детстве. Изначально у неё был сюжет просто про охотниц на демонов. Когда туда добавился K-pop, проект стал мюзиклом, а его зрелищность возросла.

Режиссёр раскрыла влияние корейского шаманизма на фильм: «У нас есть удивительная традиция, которая называется мудан. Идея заключается в использовании музыки и пения для отпугивания демонов». Кан также описала ритуалы корейских шаманов под названием «гута», как «первые концерты в Корее». Они стали источником вдохновения для фильма, где героини черпают силы из песен и танцев, создавая звуковое оружие для отпора демонам.

«Кей-поп-охотницы на демонов» стал самым популярным фильмом Netflix в истории. Лента рассказывает о женской музыкальной группе Huntr/x, которая ведёт двойную жизнь и охотится на демонов. В картине звучат оригинальные песни от известных продюсеров K-pop. Golden, второй сингл из альбома саундтреков к фильму, занял первое место в чартах США и Великобритании.

