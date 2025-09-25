Боялся ареста, плакал, вступая в партию: тайны Дмитрия Шостаковича

25 сентября исполняется 119 лет со дня рождения одного из величайших композиторов XX века — Дмитрия Шостаковича. В честь этого события «Рамблер» вспоминает о самых интересных фактах из биографии гениального классика и рассказывает, почему в 1930-е он всегда держал дома чемодан на случай ареста с вещами первой необходимости и зачем использовал в своих произведениях авторский шифр.

© РИА Новости

Шостакович поступил в музыкальную консерваторию в 13 лет

Первые уроки игры на фортепиано Дмитрию Шостаковичу давала его мать, пианистка Софья Кокоулина. Он сел за рояль в девять лет и уже через несколько месяцев начал сочинять. Первой его работой стала фортепианная пьеса «Солдат», написанная под влиянием Первой мировой войны.

Не все с восторгом высказывались о способностях юного Шостаковича. Музыкант Александр Зилоти, учившийся у композитора Ференца Листа, а также преподававший Сергею Рахманинову, послушал игру Шостаковича и сказал: «Карьеры себе мальчик не сделает. Музыкальных способностей нет». Цитата приводится в книге Кшиштофа Майреа «Шостакович: Жизнь. Творчество. Время».

Зато талант Шостаковича отметил композитор и дирижёр Александр Глазунов. В то время он был директором Петроградской консерватории, куда в 13 лет поступил Дмитрий Шостакович. Сначала будущий автор Седьмой симфонии учился по классу фортепиано, а затем также и по классу специальной композиции. Дипломной работой Шостаковича стала Первая симфония, над которой он работал с 1923 года. Это произведение принесло композитору мировую известность.

Шостакович работал тапёром в кино

В 1922 году в доме Шостаковичей случилась трагедия: умер глава семейства Дмитрий Болеславович, что сильно ударило по их финансовому положению. Молодому композитору пришлось подрабатывать тапёром, то есть играть на фортепиано во время показа немого кино. Места, в которых аккомпанировал Шостакович, были в катастрофическом состоянии. Однажды в кинотеатре «Селект» под Шостаковичем загорелся пол, но музыкант продолжил играть, чтобы предотвратить панику зрителей.

Денег эта работа почти не приносила. Из-за неё Шостакович также не успевал посещать театры и концерты. Позже он отметил: «Служба в кинотеатрах парализовала моё творчество. Сочинять я тогда совсем не мог, и лишь тогда, когда я совершенно бросил кино, я смог продолжать работать». Цитата приводится в книге Кшиштофа Мейера «Шостакович: Жизнь. Творчество. Время».

Шостакович писал музыку для фильмов

© РИА Новости

Неприятный опыт работы тапёром не помешал Шостаковичу стать экспериментальным кинокомпозитором. За свою жизнь он сочинил музыку к более чем 30 картинам. Первым фильмом, в котором он принял участие, стал «Новый Вавилон» (1929) Козинцева и Трауберга. Хотя картина была немой, Шостакович написал к ней оригинальную фортепианную музыку, которую должны были играть во время показа.

Среди других работ Шостаковича — фильмы «Овод», «Гамлет», «Простые люди», «Молодая гвардия», «Пять дней — пять ночей». Самой известной кинокомпозицией Шостаковича считается «Песня о встречном» из фильма «Встречный».

Шостакович появился на обложке Time в пожарной форме

У американского журнала Time, издающегося с 1923 года, есть традиция помещать на свою обложку человека, который так или иначе изменил мир. В выпуске от 20 июля 1942 года, за неделю до премьеры Седьмой симфонии в США, на титульной странице появилось изображение Дмитрия Шостаковича в пожарной форме на фоне горящего Ленинграда.

Такой сюжет для обложки был выбран не случайно. Когда началась Великая Отечественная война, Дмитрий Шостакович хотел пойти на фронт добровольцем, но ему в этом отказали. Поэтому он стал пожарным и научился обезвреживать немецкие зажигательные бомбы, или же «зажигалки».

На посту Шостакович написал первые три части своей знаменитой Седьмой симфонии, получившей народное название «Ленинградская». 1 октября 1941-го композитор вместе с семьёй был эвакуирован в Куйбышев. Там он закончил работу над произведением. Премьера Седьмой симфонии, ставшей самым известным произведением Шостаковича, состоялась 5 марта 1942 года. 9 августа этого же года её представили в осаждённом фашистами Ленинграде.

«Прошлой зимой, слушая грохот немецких орудий, глядя, как гасят немецкие “зажигалки” на крыше Ленинградской консерватории, пожарный-доброволец Шостакович гневно сказал: “Здесь музы говорят одновременно с пушками”. Седьмая симфония Шостаковича, созданная для огромного оркестра, хотя и не является очевидным батальным произведением, тем не менее представляет собой музыкальную интерпретацию рассказа о военной России», — написал журнал Time о произведении.

У Шостаковича был собран чемодан на случай ареста

© Наппельбаум/РИА Новости

Дмитрия Шостаковича никогда не арестовывали, но проблемы с советской властью у него были. Всё началось с оперы «Леди Макбет Мценского уезда», о которой в 1936 году Иосиф Сталин отозвался так: «Сумбур вместо музыки». В газете «Правда» произведение назвали «грубым, примитивным и вульгарным». После этого на композитора посыпалась критика, а знакомство и дружба с ним стали нежелательными.

Шостаковичу было чего опасаться, ведь в 1930-е были арестованы или расстреляны многие люди из его окружения, в том числе покровительствовавший ему маршал Тухачевский. Поскольку НКВД приезжал к своим жертвам ночью, Шостакович в течение нескольких месяцев спал одетым и держал под рукой чемодан с вещами первой необходимости на случай ареста.

Создание Пятой симфонии в 1937-м помогло Шостаковичу вернуть расположение власти. Официальная критика сочла это произведение актом раскаяния заблудшего композитора.

В 1948 году Дмитрий Шостакович вновь попал в опалу. В этот раз его обвинили в «формализме» и подверженности «западному влиянию». Его музыка была запрещена к исполнению, а самого Шостаковича сместили с преподавательской должности. Но в 1949 году Сталин лично позвонил композитору и поинтересовался, почему тот не хочет ехать в США на Конгресс в защиту мира. Шостакович объяснил ситуацию, на что Сталин ответил: «Мы займёмся этим делом, товарищ Шостакович, и призовём к порядку цензоров». Вскоре Шостаковичу предоставили новую квартиру, зимнюю дачу, автомобиль и 100 000 рублей.

Шостакович плакал при вступлении в партию

© РИА Новости

В «Книге о Шостаковиче» Михаила Ардова собраны рассказы о композиторе от его детей Галины и Максима. По воспоминаниям Максима Шостаковича, он всего лишь два раза видел своего отца плачущим: когда умерла его жена Нина Варзар и в день, когда он принёс домой партийный билет. Шостакович вступил в КПСС в 1960 году.

Друг композитора Исаак Гликман писал, что незадолго до этого события он нашёл Шостаковича в истерике. Тот плакал и постоянно причитал: «Они давно преследуют меня, гоняются за мной». Гликман напомнил ему, как Шостакович отказывался вступать в партию, которая творит насилие. В ответ на это композитор заявил, что не явится на собрание: «Мне всё кажется, что они одумаются, пожалеют меня и оставят в покое». Композитор действительно не появился в назначенный день, но пришёл в другой. Правда, читая по бумажке: «Всем, что есть во мне хорошего, я обязан...» — вместо «партии и правительству» выкрикнул: «...моим родителям!» Этот эпизод описан в книге Майера «Шостакович: Жизнь. Творчество. Время».

У Шостаковича была своя музыкальная «подпись»

В некоторых своих произведениях Дмитрий Шостакович использовал музыкальную «подпись» — DSCH, образованную из немецкого написания его имени Dmitri Schostakowitsch. В нотах она звучала как «ре — ми бемоль — до — си».

С помощью этого мотива Шостакович выражал свою личную позицию. Чаще всего этот «авторский шифр» звучал в его восьмом струнном квартете до минор. Шостакович сочинил это произведение всего за три дня в Дрездене в 1960 году в один из самых тяжёлых периодов своей жизни, когда ему пришлось вступить в партию.

Своему другу Исааку Гликману Шостакович описал квартет так: «Я размышлял о том, что если я когда-нибудь помру, то вряд ли кто напишет произведение, посвящённое моей памяти. Поэтому я сам решил написать таковое. Можно было бы на обложке так и написать: “Посвящается памяти автора этого квартета”. Основная тема квартета — ноты D.Es.C.H, то есть мои инициалы (Д. Ш.)».

Шостакович был ярым футбольным фанатом

Ещё в 23 года Шостакович сочинил музыку к балету «Золотой век», в котором футбольная команда попадает в буржуазный мир. А после начала регулярного чемпионата в СССР в 1936 году Шостакович старался не пропускать ни одной игры своей любимой команды. В 1930-е годы композитор болел за ленинградское «Динамо», а после войны — за «Зенит».

В письме Болеславу Яворскому в 1940 году Шостакович говорил: «Я нежно полюбил это поучительное зрелище и уже в течение пяти лет не пропускаю ни одного матча. В этом деле я уже приобрёл некоторую квалификацию и являюсь зрителем академического толка».

Композитор также был помешан на футбольной статистике. Он вёл особую книгу, которую называл «гроссбух». В ней Шостакович записывал все результаты игр.

