За что хвалят и ругают «Интервидение-2025»: обзор прессы

20 сентября в Москве прошёл международный музыкальный конкурс «Интервидение». Участие в нём приняли 23 страны, включая Россию, США, Китай, Индию, Кубу и другие. «Рамблер» рассказывает, как к этому событию отнеслись российские и зарубежные медиа.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Певец Дык Фук из Вьетнама после выступления на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение–2025»

Что понравилось российским СМИ в «Интервидении»

Отечественные медиа не скупились на восторженные отзывы об «Интервидении». Например, Первый канал, который вёл официальную трансляцию мероприятия, назвал «Интервидение» «праздником музыки», а РИА Новости написало, что «грандиозный» конкурс «взорвал привычные представления о шоу-бизнесе». Издание отметило, что основной тенденцией состязания стало обращение не к законам современной индустрии, а к национальным традициям.

© Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Участница группы Mzansi Jikelele Нонхланхла Дубе, представляющая ЮАР

Редакторы «Коммерсанта» выделили два элемента шоу, которые впечатлили их больше всего. Во-первых, они оценили видеовизитки, выполненные с помощью технологий дополненной реальности: «одетые в национальные костюмы стран-участниц гигантские фигуры, взятые то ли из игры Assassin’s Creed, то ли из клипа The Rolling Stones “Love Is Strong”, дефилировали среди достопримечательностей российской столицы». Во-вторых, редакторам понравилось попурри из отечественных поп-хитов разных лет в финале конкурса. Во время этого номера на сцену вышли Клава Кока, AY YOLA, Татьяна Куртукова, Александр Маршал и другие.

© Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Клава Кока на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение–2025»

За что российские СМИ ругали «Интервидение»

«Коммерсантъ» отметил, что шоу иногда не хватало идеальной слаженности. Главной причиной этой проблемы они назвали постоянные изменения программы. Во время финала стало известно, что участница от США VASSY не сможет принять участие в конкурсе из-за «беспрецедентного политического давления со стороны правительства Австралии».

Что известно о певице Vassy, которая отказалась выступать на «Интервидении»

На небольшие оплошности в организации обратил внимание и журнал «Москвич Mag»: «Кто-то в аппаратной упорно не давал ведущим договорить до конца, уводя звук на музыкальные перебивки. Потом вдруг — как будто в отместку — ведущие начали обсуждать музыку и географию выступающих стран прямо во время песен, и в эфире именно их разговоры перекрывали собственно номера, а не наоборот».

«Интервидение» с самого начала позиционировалось как ответ «Евровидению», но «Москвич Mag» считает, что о зарубежном состязании напоминало многое. Ведущим пригласили участника «Евровидения-2011» Алексея Воробьёва, а открывать финал — дуэт Димы Билана (победитель «Евровидения-2009») и Полины Гагариной (серебряная призёрка 2015-го).

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Дима Билан и Полина Гагарина на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение–2025»

«Коммерсантъ» также раскритиковал поступок представлявшего Россию Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. Певец после своего номера попросил жюри не оценивать его выступление. В «Коммерсанте» об этом написали: «Проигрывать явно не хотелось, но проигрыш в честном состязании явно был бы более достойным жестом Шамана, нежели высокомерное “Россия уже победила”».

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Шаман на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение–2025»

Решение российского артиста не одобрил и продюсер Максим Фадеев, с песней которого Дронов выступал на «Интервидении»: «Для меня это стало неожиданностью, так как я думал, что пишу песню для участника конкурса, а не для приглашённой звезды». Фадеев также обрушился с критикой на само выступление SHAMAN, в котором, по его мнению, главный акцент был сделан на шоу, а не на вокале и смысле песни.

Иностранные СМИ об «Интервидении»

Мировая пресса не обошла «Интервидение» вниманием. Издания из дружественных стран высказались о конкурсе положительно. Например, вьетнамское СМИ Tuổi Trẻ отметило, что победа их соотечественника Дык Фука в состязании вносит большой вклад в культурное развитие страны: «Его победа не только знаменует собой личную веху, но и является значительным достижением вьетнамской музыки на международной арене».

Латиноамериканское издание Telesur обратило внимание, что «Интервидение» объединило страны со всего мира: «В этот вечер в Москве музыка стала универсальным языком мира и братства, на котором голоса Бразилии, Колумбии, Кубы и Венесуэлы гордо возвысили имя нашей Америки на мировой арене».

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Певцы Лучано Калазанс и Таис Надер из Бразилии выступают на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение–2025»

Председатель белорусского медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» в разговоре с медиа «БЕЛТА» заявил, что российские представители телевидения сработали достойно, ведь снять все элементы выступления и полёты было сложной задачей.

Международные издания не смогли избежать сравнения «Интервидения» с «Евровидением». Например, британский телеканал BBC сообщил: «Русские создали нечто, с виду напоминающее “Евровидение”, но явно отличающееся от него. Другие страны, другие языки, а также иная цель». BBC заявил, что конкурс демонстрирует готовность большого количества стран разделить сцену с Россией, несмотря на напряжённую геополитическую обстановку.

Американская газета The New York Times отметила, что после 2022 года Россия организовала «целый ряд собственных конкурсов, премий и фестивалей». «“Интервидение” — это лишь последнее событие, направленное на формирование имиджа Москвы как лидера Глобального Юга и хранителя так называемых традиционных ценностей». По мнению The New York Times, конкурс не вызвал большого ажиотажа в России.

Американский телеканал CNN в свою очередь признал, что как зрелище «Интервидение» не разочаровало. Но в своём материале CNN также акцентировал внимание, что конкурс был посвящён демонстрации традиционных ценностей.

***

Российские медиа отозвались об «Интервидении» положительно, отметив высокую технологичность конкурса. Но не обошлось и без критики. Редакторы «Коммерсанта» и «Москвич Mag» посчитали, что шоу временами не хватало слаженности. Неоднозначную реакцию вызвала и просьба SHAMAN не оценивать его выступление.

Иностранные медиа не обошлись без сравнения «Интервидения» с «Евровидением», но даже они отметили зрелищность мероприятия.

Как прошло «Интервидение-2025»: кто победил, какое место заняла Россия