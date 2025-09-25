Ваня Дмитриенко, Мот и Mona выступят на «‎Живом Завтраке с Бригадой У»

26 сентября Ваня Дмитриенко, Мот, Mona, Filatov&Karas и секретный гость выступят на VK Stadium в Москве в рамках шоу «Живой Завтрак с Бригадой У» от «Европы Плюс».

Шоу начнётся в 7:00, вход на мероприятие будет свободным. Помимо музыки, посетителей ждут игры и интерактивы от ведущих Вэла и Вики, а также кофе, чай, бутерброды, сэндвичи, круассаны и призы. Зрители смогут выиграть iPhone 17, сертификат на двоих на перелёт от авиакомпании Smartavia, эксклюзивный мерч из новой коллекции и многое другое.

«Я хоть и люблю поспать подольше, но выступления всегда так заряжают, что на “Живой Завтрак” я бы приехал и к пяти утра!» — признаётся Ваня Дмитриенко.

За шоу можно будет следить в радиоэфире и в прямой трансляции на странице «Европы Плюс» во «ВКонтакте», а также на официальном сайте радиостанции.

