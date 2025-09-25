Американский рэпер Xzibit выступит в Москве и Санкт-Петербурге в декабре

Американский рэпер Xzibit даст в России два сольных концерта. 3 декабря артист выступит в московском клубе VK Stadium, а 4 декабря выйдет на сцену петербургского A2.

© F. Sadou/globallookpress.com

Цена на шоу начинается от 4500 рублей и уже в продаже. Приезд Xzibit организует компания «Артлайф» — объединение концертных агентств SAV Entertainment, «Русcкий Шоу-Центр» и PMI Show.

Концерты пройдут в рамках тура, посвящённого альбому Kingmaker. Это первый за 13 лет сольный альбом Xzibit, записанный с участием таких артистов, как Баста Раймс, Dr. Dre, Ty Dolla $ign и Ice Cube. Релиз состоялся на лейбле Greenback Records, который принадлежит Конору Макгрегору.

27 сентября Xzibit выступит на московском фестивале экстремального спорта «Уличный драйв» в «Лужниках». Вход свободный.

В Москве обещают концерт звезды «Тачки на прокачку»: кто такой Xzibit