25 песен, которые украсят любую свадьбу

Организация свадебного торжества всегда требует терпения, усердия и времени. Чтобы собрать праздничный плейлист, придётся прослушать десятки песен и проанализировать, придутся ли они по вкусу представителям разных поколений, которые решат посетить свадьбу. Можно сэкономить время, воспользовавшись плейлистом от «Рамблера». В него вошли композиции, которые можно включить фоном, баллады для первого танца и танцевальные хиты для праздничного банкета.

Фоновый плейлист для свадьбы

Найк Борзов — Ради любви

Если вы или ваш партнёр — поклонники рок-музыки, подумайте над тем, чтобы добавить в свой свадебный плейлист песни Найка Борзова. Например, композицию «Ради любви» с дебютной пластинки артиста «Погружение», вышедшей в 1992 году. Лирический герой бодрой инди-рок-песни стремится к пассии, признавая любовь своей главной движущей силой. Вдохновляющее содержание поможет настроить молодожёнов на оптимистичный лад, а весёлое звучание обрадует гостей и уничтожит любую возможную меланхолию.

Frank Sinatra — The Way You Look Tonight

Размеренная композиция The Way You Look Tonight, впервые прозвучавшая в фильме «Время свинга» (1936) в исполнении Фреда Астера, успешно вошла в репертуар многих джазовых и эстрадных певцов прошлого века. В разные годы её исполняли Бинг Кросби, Элла Фицджеральд, Нат Кинг Коул и другие артисты. Наиболее известна версия Фрэнка Синатры, записанная в 1964 году. Средний темп композиции не позволяет включать её ни во время первого танца, ни для вечеринки после бракосочетания. Но The Way You Look Tonight отлично поддержит праздничное настроение до основных этапов церемонии.

Sixpence None The Richer — Kiss Me

Если среди ваших гостей будет множество людей, выросших в нулевые, подумайте над тем, чтобы добавить в плейлист песню Kiss Me американской рок-группы Sixpence None The Richer. Счастливая композиция о волшебстве поцелуя звучит как типичный саундтрек романтической комедии для подростков, благодаря чему эта песня сможет омолодить любого из ваших гостей. Если вас не устроит исполнение Sixpence None The Richer, существует несколько альтернатив: эту песню также записывали поп-панк-коллектив New Found Glory, инди-исполнительница Cyn и K-pop-артистка Lisa.

Стас Михайлов и Слава — Свадьба

Нетипичный и оттого интересный взгляд на свадебное торжество в 2019 году представили российские артисты Слава и Стас Михайлов. В тексте артисты наперебой признаются друг другу в любви и признаются, что им не нужны пышные торжества, розы и даже ЗАГС, ведь им достаточно их двоих. Композиция идеально впишется в плейлист бюджетного торжества, собравшего за праздничным столом самых близких и любимых людей новобрачных.

The Beatles — All You Need Is Love

Главное чувство, благодаря которому проходят свадьбы, — это любовь. По мнению культовой английской рок-группы The Beatles, любовь — это единственное, что вообще имеет смысл и что необходимо человеку для счастья. Если вы считаете так же, смело добавляйте эту песню в свой свадебный плейлист.

Песни для первого танца

Марсель — Эта песня для тебя

«Эта песня для тебя» — одна из самых нежных композиций в репертуаре российской поп-группы «Марсель». Она впервые прозвучала в альбоме «Громче и ближе», вышедшем в 2012 году. В этой композиции солист коллектива и автор всех песен Степан Ледков описывает состояние вдохновения, в котором к нему являются ноты и строчки новой песни о любви. Его музой служит возлюбленная, которой и посвящён этот трек. Благодаря нежному содержанию и мягкой аранжировке, в которой задействованы фортепиано, саксофон, гитары и размеренный ритм, композиция становится идеальной песней для свадебного плейлиста.

Celine Dion — To Love You More

Канадская певица Селин Дион хорошо известна по песне My Heart Will Go On, прозвучавшей в мелодраме «Титаник». Несмотря на романтичность композиции, ореол трагизма вокруг злосчастного корабля едва ли способен привлечь в брак счастье. Всегда можно обратиться к другим композициям из репертуара Дион — к примеру, к песне To Love You More, вышедшей в 1995 году. В ней певица обращается к возлюбленному и обещает любить его «больше, чем кто бы то ни было». Текст, звучащий как полноценная свадебная клятва, станет идеальным саундтреком для первого танца молодожёнов и подчеркнёт их единение.

Чай Вдвоём — Желанная

Один из самых харизматичных и романтичных поп-дуэтов российской эстрады нулевых отлично впишется в любой свадебный плейлист. К примеру, туда можно добавить композицию «Желанная», вышедшую в 2001 году в альбоме «Ласковая». В тексте песни мужчина обращается к покинувшей его возлюбленной и умоляет вернуться, называя девушку «долгожданным солнышком», «ненаглядной» и другими ласковыми словами. Композиция звучит как готовое извинение для неизбежных брачных ссор, готовиться к которым стоит заранее.

Дима Билан — Невеста

Композиция со схожим звучанием и посылом есть также в репертуаре Димы Билана. Песня «Невеста» впервые прозвучала в его втором альбоме «На берегу неба», вышедшем в 2004 году. В тексте артист обращается к возлюбленной и зовёт её своим «нежным ангелом», а также отмечает её окрыляющий смех. Песня идеально описывает предвкушение и трепет, которые новобрачные испытывают в этот «радостный день» и «перед ночью бессонной и сладкой».

Мот — Капкан

Встречаются романтики и среди современных артистов. Например, хип-хоп-артист Матвей Мельников, он же Мот. В его репертуаре есть песня «Капкан», вышедшая в 2016-м в альбоме «Наизнанку». В её тексте музыкант честно рассказывает о сложности отношений с возлюбленной, но при этом называет её «своим сокровищем ЮНЕСКО». Подобная откровенность и отказ относиться к любви как к исключительно романтичному приключению обезоруживает и придаёт песне эмоциональной глубины.

HammAli — Песня для жены

Всем, кто из всего многообразия современного рэпа предпочитает его кальянную ипостась, стоит задуматься над добавлением в свадебный плейлист песен российского дуэта HammAli & Navai. У обоих артистов также имеются сольные композиции; к примеру, у Александра Громова, он же HammAli, есть песня, посвящённая его супруге. Она так и называется: «Песня для жены».

Композиция вышла в январе 2025 года — спустя три месяца после бракосочетания. В трогательном тексте рэпер обращается к благоверной и признаётся, что уже не помнит, как было до встречи с ней, а также благодарит её за любовь, чувство покоя и нежность. Песня наверняка подарит молодожёнам яркие эмоции и позволит невесте впервые ощутить себя женой любимого человека.

Gayazov$ Brother$ — Невеста

Братья Тимур и Ильяс Гаязовы известны как авторы танцевальных хитов «Малиновая лада» и «Увезите меня на дип-хаус», но есть в их дискографии и более трогательные композиции. «Невеста» — одна из таких. Хотя в песне один лирический герой, от его лица поют оба брата. Гаязовы называют возлюбленную «без пяти минут женой» и гадают, что могло случиться, если бы они не встретились и прошли мимо друг друга. Удивительно лиричное настроение композиции позволяет включить её во время первого танца и поразить гостей неожиданным выбором.

Paramore — The Only Exception

Решение вступить в брак требует серьёзных размышлений, ответственности и исключительной любви — именно эту идею проповедует баллада The Only Exception американской рок-группы Paramore. Лирическая героиня композиции размышляет, что каждый роман в её жизни заканчивался провалом, но это ничего не меняет. К нынешнему партнёру певица относится как к «единственному исключению» и подчёркивает, что благодаря ему она всё же верит в любовь и лучшее будущее.

Людмила Сенчина — Белый танец

Молодожёны — далеко не единственные, кто имеет право закружить любимого человека в медленном танце в день свадьбы. Чтобы такая возможность появилась и у гостей торжества, добавьте в плейлист композицию «Белый танец» в исполнении советской певицы Людмилы Сенчиной. В нём героиня, заслышав первые ноты новой мелодии, устремляется к объекту страсти в надежде, что белый танец «их подружит». В конце концов, свадебное торжество вполне способно настроить гостей на романтический лад и облегчить поиски спутника жизни.

Christina Perri — Thousand Years

Если кто-то из пары увлечён франшизой «Сумерки» (2008–2012), можно добавить в свадебный плейлист одну из баллад, прозвучавших в фильме. К примеру, композицию Кристины Перри Thousand Years, написанную специально для четвёртой части этой вампирской серии. Песня символизировала желание героев связать себя брачными узами до скончания веков. Эта же решимость сделать свою любовь вечной заметна и в лирике Перри. Сложно найти более романтичную песню для первого танца новобрачных.

Юлия Савичева — От его голоса

Российская поп-певица Юлия Савичева хорошо известна всем, кто рос в нулевые и следил за развитием телепроекта «Фабрика звёзд». Певица участвовала во втором сезоне шоу под попечительством продюсера Максима Фадеева и вошла в топ-5 финалисток, уступив первое место Полине Гагариной. После участия в проекте Савичева не прекратила выпускать музыку, хотя и потеряла чартовый успех. Одна из сравнительно недавних её песен «От его голоса» вышла в 2022 году: артистка посвятила её своему супругу. В тексте композиции Савичева благодарит возлюбленного за чувство безопасности и возможность быть собой.

Александр Серов — Я люблю тебя до слёз

Для первого танца новобрачных можно также избрать неустаревающую классику — песню Александра Серова «Я люблю тебя до слёз». Музыку для неё написал композитор Игорь Крутой, а слова — певец Игорь Николаев. Этот же творческий тандем подарил миру бессмертный хит Михаила Шуфутинского «Третье сентября».

Песни для танцев на банкете

Муслим Магомаев — Свадьба

Слова «Ах эта свадьба, свадьба, свадьба, свадьба» из песни Муслима Магомаева, написанные поэтом Робертом Рождественским, известны многим. Герой композиции — одинокий неженатый путник, который случайно забредает на весёлую деревенскую свадьбу. Наблюдение за «ослепительно молодой невестой» и «звонкой крылатой тройкой» заставляет героя пожалеть о собственном безбрачии. Вместе с торжеством, постепенно набирающим обороты, ускоряется и музыка, превращая печальную балладу в эйфорический балаган, танцевать под который могут представители любой возрастной группы.

Zivert — Life

В плейлисте вашего свадебного банкета можно совместить советские и современные композиции. Молодые гости торжества с радостью станцуют под Life, один из первых прорывных треков певицы Zivert. Песня, вышедшая в конце 2018-го, стала одним из главных хитов 2019 года. Среди её достижений, например, — первое место в рейтинге самых разыскиваемых песен Shazam, а также высокие позиции в чартах. Под бодрый бит артистка призывает слушателей всегда относиться к жизни с кайфом, что звучит как идеальный саундтрек для танцев.

XOLIDAYBOY — Мы не будем спать

Поп-рок-артист Иван Ржевский, он же Xolidayboy, — один из тех музыкантов, без которых редко обходятся тусовки молодого поколения. Исполнитель обладает уверенным рычащим вокалом и имиджем настоящей рок-звезды, поэтому его музыка без труда заведёт даже самую заскучавшую толпу. Композиция «Мы не будем спать», вышедшая в 2024 году, обещает слушателям бессонную ночь, полную веселья и интересных знакомств.

Тейлор Свифт — Paper Rings

Американская поп-певица Тейлор Свифт хорошо известна как автор проникновенных песен о разбитом сердце, но в её дискографии также есть композиции с противоположным значением. Например, в 2019 году у артистки вышла песня Paper Rings, в которой она бойко и радостно рассказывает свою историю любви. Свифт обещает партнёру выйти за него замуж даже в том случае, если их кольца будут сделаны из бумаги, а не драгоценных камней. Сама песня записана в бодром ритме, а вокал Свифт лучится радостью — как под это не начать танцевать?

Ансамбль «Белый день» — Свадьба

Нынешняя популярность фолк-артистки Надежды Кадышевой показывает, что народная музыка сегодня интересует как молодёжь, так и старшее поколение. Именно поэтому в ваш свадебный плейлист отлично впишутся композиции других представителей этого жанра — ансамбля «Белый день». В их репертуаре есть радостная песня «Горько», в которой живописуется свадебный день в некой деревне. Шустрый ритм и строчка «каблучки стучат по дереву, некогда присесть» делают композицию идеальной для танцевальной части вашего торжества.

The Hatters — Свадьба

Из музыкальных балагуров, сотрясающих сцену сегодня, особенно выделяется рок-группа The Hatters. Участники коллектива познакомились в труппе театра клоунады, поэтому они умеют не только радовать, но и по-настоящему развлекать публику. Песня «Свадьба», вышедшая в их дебютном альбоме «Шляпа какая-то» (2017), идеально это подчёркивает. В тексте композиции есть как моменты нежности, так и откровенно шутливые строчки. Такой баланс двух противоположных эстетик подходит как развеселившимся гостям торжества, так и тем, кто настроен на более романтичный лад.

Руки Вверх! — 18 мне уже

Сколько бы лет вам ни было на самом деле, велика вероятность, что в душе вам всё ещё 18. Именно поэтому песня группы «Руки Вверх!» «18 мне уже», вышедшая в 2001 году, остаётся хитом и сегодня. Танцевальная композиция о готовности уехать с возлюбленным «за сто морей» и предаться страсти в полной мере соответствует сути свадебного торжества. Она вызывает желание безудержно плясать, отмечая единение двух сердец.

Авраам Руссо — Обручальная

Чтобы ещё больше погрузиться в ностальгию по нулевым, добавьте в свой свадебный плейлист что-нибудь из репертуара Авраама Руссо. Российский артист армянского происхождения считался одним из секс-символов той эпохи, поэтому его голос наверняка порадует всех, кто рос в те времена. Тех же, кому пока неизвестно творчество Руссо, ждёт приятное открытие.