Жила в нищете и интернате, бросалась в могилу: 7 секретов Ани Лорак

27 сентября украинской и российской певице Каролине Куек, известной под псевдонимом Ани Лорак, исполняется 47 лет. «Рамблер» вспоминает о самых ярких фактах из её жизни и рассказывает, почему в детстве артистка жила в интернате и о каком событии она не может вспоминать без слёз.

Ани Лорак провела детство в интернате

Родители Каролины Куек развелись ещё до её рождения. Мама будущей звезды даже думала прервать беременность, потому что у неё уже были два сына, но всё-таки решила оставить ребёнка. Семья жила бедно. Как вспоминала Каролина в интервью для «7 дней» в 2015 году, она постоянно недоедала, а в доме было постоянно холодно.

Мы жили не у черты бедности, а за нею. Новые вещи не покупали. Я носила одежду, доставшуюся мне от среднего брата, — мальчиковые штанишки, рубашечки, штопаные-перештопаные колготки. Это может показаться удивительным, но долгое время я вообще не понимала, как это — быть сытой.

Сначала Каролина ходила в круглосуточный детский сад. Затем мама решила отдать девочку и её среднего брата в интернат. Старший уже жил там. Каролина даже обрадовалась такому решению, ведь в интернате ей давали одежду и не было проблем с едой. Несмотря на это, родительской любви Каролине всё же не хватало, и она плакала по ночам. Уже во взрослом возрасте певица признавалась, что не держит обиды на родителей.

Вопрос «Почему это происходит, почему я живу в интернате?» у меня, конечно, возникал. Но обиды, злости на родителей — никогда! Я же понимала, что так сложились обстоятельства, что не от сытой жизни мама отдала нас сюда.

Ани Лорак потеряла брата в девять лет

В 1987 году, когда Каролине было всего девять лет, она потеряла своего старшего брата Сергея Линькова. Он погиб во время боевых действий в Афганистане. Для неё это было большим ударом, так как Сергей заменял ей отца. Именно он открыл в Каролине музыкальный талант.

Спустя более чем 30 лет певица всё ещё не может сдержать слёз, рассказывая о брате. В программе «Судьба человека» в 2021 году Ани Лорак призналась, что долго не верила в гибель Сергея.

У меня действительно была с ним связь. Я не могла представить, что это когда-нибудь случится. И я бросилась к нему в могилу, упала в эту яму. Я помню только, что меня достали и сделали какой-то укол.

По словам певицы, на следующую ночь после похорон ей приснился брат. Он уверял её, что он не умер и всегда будет с ней. С того момента Ани Лорак решила, что будет жить за себя и за брата, реализовывать его несбывшиеся мечты.

Ани Лорак завоевала серебро на «Евровидении»

В 2008 году Ани Лорак представляла Украину на международном песенном конкурсе. В итоге она заняла второе место, уступив победу Диме Билану. Как рассказала артистка журналу Topbeauty в 2014 году, участие в «Евровидении» открыло ей двери в Россию и на территорию всего постсоветского пространства.

Песню Shady Lady, с которой выступала Лорак, написали поэт Карен Кавалерян и певец Филипп Киркоров. Последний впоследствии стал её близким другом: «Мы выступили, и казалось, что больше нас ничего не связывает. Но мы настолько сдружились на этом пути, что появилась даже родственность в отношениях. Хотя мы и очень разные».

Ани Лорак была послом доброй воли ООН

В 2004 году Ани Лорак стала послом доброй воли ООН по вопросам ВИЧ и СПИДа на Украине. Во время участия в «Евровидении» артистка выпустила документальный фильм «ВИЧ не передаётся через дружбу».

Ани Лорак также приняла участие в проекте «Позитивное творчество» (Positive ART). В его рамках был выпущен диск с дуэтными композициями, которые исполняли известные музыканты и ВИЧ-позитивные люди. Лорак записала трек «Я люблю» вместе с молодым человеком по имени Влад.

«Мы пели с Владом в один микрофон, чтобы тем самым показать, что ВИЧ не передаётся через дружбу и простое человеческое общение», — сказала Ани Лорак по поводу выхода песни. Её слова приводит «Русское радио».

Ани Лорак было запрещено выходить замуж до 25 лет

Ани Лорак подписала свой первый контракт, когда ей было всего 14 лет. Её продюсером стал 31-летний Юрий Фалёса, отношения с которым впоследствии из рабочих переросли в романтические. Согласно договору о сотрудничестве, Ани Лорак было запрещено выходить замуж и рожать детей до 25 лет, но это условие певицу не смутило.

«Ну а мне-то что? Чтобы я замуж стремилась — да у меня даже и целей таких не было. Что говорить, я была ребёнком, который бредит сценой, музыкой, и другого у меня и быть не могло», — рассказала Лорак в программе «Судьба человека».

Диапазон голоса Ани Лорак — 4,5 октавы

Диапазон голоса — это количество нот, которые может пропеть вокалист: от самой низкой ноты до самой высокой. В среднем у артистов он составляет 2 октавы, но у Ани Лорак этот показатель достигает 4,5 октавы. Для сравнения: примерный вокальный диапазон Полины Гагариной — 3,5 октавы, Адель — 2,5 октавы, Фредди Меркьюри — почти 4 октавы.

В интервью для издания «Аргументы и факты» в 2018-м Ани Лорак сказала, что голос — это её рабочий инструмент, ведь она уже более 20 лет профессионально занимается музыкой. «Мой диапазон голоса всё это время развивался, увеличивался. Я и сегодня работаю над тем, чтобы улучшать звучание и тонус своего голоса», — объяснила артистка.

Ани Лорак замужем за потомком шаманов

Впервые Ани Лорак вышла замуж в 2009 году за турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. В браке с ним у певицы в 2012 году родилась дочь София. В 2019-м супруги развелись.

В марте 2025-го стало известно, что Ани Лорак вновь вышла замуж. Её избранником стал инструктор по йоге и массажист Исаак Виджраку. Его мама — испанка из Каталонии, а отец родом из африканской страны Того. Исаак по поводу своей национальности чаще говорит, что он не испанец, а потомок африканских шаманов.

Когда-то он работал моделью и актёром, но эта деятельность большого успеха ему не принесла. Поэтому Исаак перешёл в область нетрадиционной медицины и духовных практик. Благодаря тренингам он и познакомился с Ани Лорак.

