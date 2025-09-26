Американский рэпер Lil Pump хочет вернуться в Россию в этом году

Американский хип-хоп-исполнитель Lil Pump, известный хитом Gucci Gang, надеется вернуться в Россию в этом году, чтобы дать концерт. В этом он признался на закрытом ужине в честь премьеры клипа на песню «Кукареку», которую он записал вместе с российской певицей Margo.

© Birdie Thompson/globallookpress.com

Margo добавила, что у Lil Pump есть виза на три года. Поэтому его возвращение организовать возможно. Слова исполнителей передаёт издание Super.ru.

Последнее выступление Lil Pump в России состоялось 14 июня на сцене МТС Live Холл в Москве. Во время этого приезда он записал совместную песню с Margo.

Margo, также известная как протеже Филиппа Киркорова, — бывшая участница проекта «Дом-2». Во время интервью она нередко называет себя «звездой номер один».

Бочелли, Deep Purple и Sabaton: осенние концерты в ближнем зарубежье