Оруэлл и пошлые хиты: курьёзные истории о творчестве Дельфина

29 сентября 54 года исполняется Андрею Лысикову — известному музыканту, выступающему под псевдонимом Дельфин. Хотя он начинал карьеру как отъявленный хип-хоп-задира, сегодня его уважают за поэтическую глубину текстов и небанальное звучание. В честь дня рождения артиста «Рамблер» рассказывает о его творческом пути и делится самыми интересными фактами его биографии.

© Соцсети Дельфина

В начале карьеры Дельфин делал более пошлые и постыдные песни

Андрей Лысиков одним из первых понял, что иногда важно не качество создаваемой музыки, а провокация, на которую она способна. Именно эту идею артист продвигал, будучи в составе хип-хоп-группы «Мальчишник», собранной в 1991 году. Дельфин в то время не пел, но вносил огромный вклад в творческий имидж коллектива. Лысиков ещё в 2004-м признавался, что группа осознанно стремилась к эпатажу.

Мы решили намеренно шокировать публику. В 18–20 лет увлекались хип-хопом. Профилирующей темой песен стал секс. Не исключено, что слова текстов вызывали у неподготовленного слушателя шок. Но поняли, что пипл хавает. Конечно, приходилось выслушивать обвинения. Правда, мы радовались, что проект скандальный. А продюсер хватался за голову и гордился нами.

Среди хитов «Мальчишника» были такие песни, как «Секс без перерыва», «Я хочу тебя», «Мисс большая грудь», «Танцы, секс и рок-н-ролл» и всё в таком духе. Группа выпустила всего два альбома, но успела полюбиться публике и войти в историю как «один из первых рэп-коллективов России».

Дельфин не любит давать концерты и ещё меньше любит гастролировать

© Соцсети Дельфина

Дельфин представляет собой идеальный пример музыканта-интроверта. На концертах он почти не общается с публикой: по его словам, он выходит на сцену, здоровается и «просто делает свою работу». Артист никогда не скрывал этого. Например, в 2018-м он так рассказывал об этом ростовскому изданию «Нация»:

В 2000 году я был один на сцене, а сейчас нахожусь в коллективе людей, которым нравится этим заниматься больше, чем мне. И когда всё удачно получается, я больше радуюсь за них, чем за себя. Я имею в виду именно концертную практику, потому что музыкант без концертов — это как-то неправильно. Мне больше нравится [в студии] ковыряться, на кнопочки нажимать.

О гастрольных турах Дельфин отзывается ещё хуже. Артист признавался, что сильно устаёт от разъездов, «сомнительного уюта гостиниц», одинаковой еды и других сопутствующих элементов. При этом Дельфин подчёркивает, что хорошо запоминает встречи с интересными людьми, но уже не удивляется новым городам и достопримечательностям.

Дебютный альбом Дельфина стал одной из лучших пластинок года

Свою дебютную пластинку «Не в фокусе» Дельфин начал писать ещё во времена участия в хип-хоп-группе «Мальчишник». Именно работа над новой музыкой стала для Лысикова поводом покинуть коллектив: он быстро понял, что создаёт нечто в другом звучании и с другими смыслами.

Лонгплей вышел 15 июня 1997 года и быстро полюбился музыкальной критике. Журналисты наперебой нахваливали Дельфина за освещение серьёзных тематик, например пагубных последствий наркозависимости. В конце года релиз получил две награды от журнала «ОМ»: издание признало сам альбом и песню «Я люблю людей» лучшими за год в своих форматах. Дельфин при этом был удостоен титулов «Лучший исполнитель» и «Открытие года».

Даже по прошествии четверти века «Не в фокусе» считается качественной пластинкой, заложившей основание для развития российского хип-хопа.

Точное количество татуировок на теле Дельфина известно лишь ему

© Соцсети Дельфина

Дельфин увлёкся татуировками задолго до появления в медиапространстве Джигана. Об этом он рассказывал ещё в начале творческого пути в 2004 году в интервью газете «Московский комсомолец». В тот раз артист признался, что больше всего любит татуировку дельфина, набитую на его руке.

Посещал салоны раз пятнадцать. Для меня это всегда спонтанное решение. У меня приятель, с которым в школе учились, этим занимается. Главное, говорит: приезжай чай попить. Я приезжаю. Чаёк заканчивается очередной наколкой.

Из редких откровений, которыми артист делится с прессой, известно, что на его спине набита тень птицы и «всякие абстрактные рисунки». Точного количества татуировок на своём теле музыкант не раскрывал.

Дельфин не интересуется современной отечественной музыкой

В отличие от многих зрелых артистов, Дельфин не набрасывается с критикой на молодых музыкантов, так как попросту ими не интересуется. С самого детства его занимала исключительно зарубежная музыка — например, британские группы Depeche Mode, Sonic Youth и My Bloody Valentine. Каждая из них представляет свой жанр, но при этом все занимают нишу альтернативы. Невзирая на свой интерес к англоязычной сцене, Дельфин не лучшим образом владеет английским. Артист рассказал об этом «Афише Daily» в 2025 году:

Я не очень хорошо говорю на английском, поэтому такая музыка мне нравится, а смыслы в ней я создаю для себя сам. Песня может быть про какую‑то пургу с плохими словами, с которыми я не согласен, но я этого не слышу и воспринимаю музыку исключительно через собственные эмоции. Сам предполагаю, о чём песня.

Среди музыкальных жанров Дельфин хвалил кантри и подчёркивал, что это не просто песни «про чувака в шляпе с банджо».

Дельфин считает супругу своим главным критиком

© Соцсети Дельфина

Андрей Лысиков женат уже больше 20 лет. Как рассказывал сам музыкант, с супругой он познакомился ещё во времена «Мальчишника» в 1996 году: будущих возлюбленных познакомили общие друзья. Ему рассказывали, что на тот момент незнакомая девушка подойдёт ему «идеально», ей его описывали в тех же красках. Так и произошло.

Спустя три месяца пара стала жить вместе. В 1998-м у них родилась дочь Ева, а в 2006-м — сын Мирон. Только после этого они решили узаконить отношения и поженились. Сегодня артист считает супругу главным критиком, способным направить его творческий поток в верное русло.

Когда идея сформирована, я обязательно показываю ей предварительный результат, потому что в процессе создания можно упустить какую-нибудь важную деталь. Она на глазах болтается, как бельмо, но ты её не видишь, потому что очень сильно погружён внутрь этой истории и то, что на поверхности, не замечаешь. А она сразу видит такие недочёты.

В музыке Дельфина есть отсылки на литературные произведения

Андрей Лысиков — большой поклонник чтения. Музыкант предпочитает классические произведения, так как боится «зря потратить время», читая современную литературу. В различных интервью он высоко отзывался о творчестве поэтов Тумаса Транстремера, Сергея Есенина, испанца Федерико Гарсии Лорки и поляка Рафаэла Воячека. Также в почёте у Дельфина дневники Ивана Бунина «Окаянные дни» и творчество немецкого прозаика Эриха Марии Ремарка.

Особых почестей удостоились произведения британского писателя Джорджа Оруэлла и американского автора Эрнеста Хемингуэя. Их книги легли в основу нескольких релизов Дельфина. Так, альбомы «442» (2018) и «Край» (2019) были написаны под вдохновением от антиутопий Оруэлла. Лонгплей «Прощай оружие» (2023) и вовсе назван как роман Хемингуэя, выпущенный в 1929 году. Правда, Дельфин видоизменил пунктуацию, лишив фразу запятой и восклицательного знака. Своё решение сделать такую отсылку музыкант объяснил тем, что тематики альбомов и произведений упомянутых авторов «перекликаются».

В одной из своих песен Дельфин использовал трек «Ласкового мая»

© Соцсети Дельфина

Хотя артист и признаётся, что относится к отечественной сцене скептически, он всё же использует её плоды в своей музыке. Так случилось с композицией «Кто твой друг», вышедшей в ноябре 2024 года. Её основной мотив и посыл напрямую связаны с песней «Ласкового мая» «Ты просто был». Связь между двумя композициями подчеркнул и сам Дельфин: в припеве звучит голос Юрия Шатунова. Отрывок взят напрямую из песни «Ласкового мая».

По словам Лысикова, идея создать такую песню пришла к нему после предложения поучаствовать в концерте, посвящённом Шатунову. Выступление состоялось 17 октября 2023 года: на сцене выступили певицы Татьяна Буланова, Алсу, Люся Чеботина, Хабиб, Сосо Павлиашвили и другие артисты российской эстрады. Дельфин предложение отклонил, но по-своему всё же отдал дань уважения покойному Шатунову. Впоследствии он даже не мог объяснить, в чём смысл композиции «Кто твой друг», но предположил, что она стала «чем-то живым, что развивается само по себе».

Дельфин любит переслушивать «неудачные» пластинки коллег

Андрей Лысиков известен строгой дисциплиной в отношении к своему творчеству. В различных интервью он признавался, что запрещает себе использовать один и тот же приём, если чувствует, что музыка начинает звучать однотипно и скучно. В интервью изданию «Афиша Daily» весной 2025 года артист также признался, что находит любопытными коммерческие провалы своих коллег.

Понял, что у других артистов мне интереснее слушать неудачные, с точки зрения общей аудитории, пластинки. Там можно услышать, что именно они хотели сделать. Ты понимаешь поиск, которым они занимались, чтобы потом прийти к более выверенным вариантам.

Иными словами, Дельфин идёт дорогой мудрых и учится на чужих ошибках, чтобы не совершать собственные.

Дельфин ухаживает за собственным садом

© Соцсети Дельфина

Музыкант работает из дома на собственных условиях, поэтому может в любой момент сменить профессиональные задачи на домашние. Иногда, устав от создания песен, Дельфин ухаживает за собственным садом. Об этом артист рассказал порталу Blueprint в ноябре 2024 года.

Я как-то был в Запретном городе в Пекине. Там всё по линеечке пострижено, покрашено, побелено. Всё красиво, но очень много заметного труда. Чего никогда не скажешь о парке, который окружает Золотой храм в Токио. Он будто растёт сам по себе. Но если присмотреться, видно, что здесь что-то подпилено, тут подстрижено, а там посажено. При этом сделано всё очень аккуратно. Сохранена естественность. В своём саду я придерживаюсь этой концепции.

При этом Дельфин подчёркивает, что подходит к работе в саду так же творчески, как к написанию музыки.