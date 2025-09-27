Гранж про смерть и анонимный президент: зарубежные новинки недели

Американская поп-артистка Тейт Маккрей даёт отпор чрезмерно болтливому бывшему, а английская певица Флоренс Уэлч размышляет о смерти и величии. Нью-йоркский коллектив Geese взрывает рок-андерграунд хаосом, а анонимный метал-коллектив пытается пробиться в чарты. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

Синглы

Tate McRae — Tit For Tat

Жанр: элегантный поп против бывших.

В зарубежной поп-музыке назревает новая почва для сплетен, теорий и долголетней вражды. Молодые артисты Тейт Макрей и Кид Ларой расстались в конце июля, а теперь решили обменяться взаимными музыкальными уколами. Ларой открыл огонь первым, когда выпустил трек Cold Play 5 сентября; Tit For Tat — это скоростной ответ Макрей и, возможно, первый намёк на скорую премьеру делюкс-версии её февральской пластинки So Close To What.

Артистка использует классический для себя минималистичный поп-звук, чтобы с лёгкой небрежностью поделиться своей версией произошедшего. Макрей сожалеет, что расставание перешло в публичный конфликт, и подчёркивает, что такое поведение бывшего ставит крест на возможном примирении. Певица также отвечает на припев Cold Play, предлагая Ларою не жалеть, что ему не удалось «её исправить», а поработать над собой. Артистка пытается возвыситься над конфликтом и переложить ответственность на нерадивого возлюбленного — в целом ей это удаётся.

Florence + The Machine — One Of The Greats

Жанр: импровизационный поток сознания в стиле гранж.

Британская арт-поп-группа Florence + The Machine представила второй сингл в поддержку альбома Everybody Scream, который должен выйти 31 октября. Новая песня была создана совместно с гитаристом Марком Боуэном — участником английского панк-коллектива IDLES. Благодаря его участию звучание приобрело сырость и оттенок гранжа в стиле культовых коллективов Alice In Chains или Soundgarden.

Солистка Florence + The Machine Флоренс Уэлч назвала новую песню «длинной поэмой о цене величия». Артистка также подчеркнула, что решила выплеснуть все разочарования, накопившиеся в её душе за 15 лет творческой карьеры. Уэлч описывает творческий процесс как бесконечный цикл смертей и перерождений, но относится к этому с воодушевляющей иронией. Её размышления о вдохновении и собственном наследии напоминают поток сознания, захватывающий разные моменты её жизни и подводящий к единственно возможному выводу: игра стоила свеч.

Daniel Caesar & Bon Iver — Moon

Жанр: R&B для расслабления.

Возможно, самую атмосферную новинку недели представили канадский артист Дэниэл Сизар и американский музыкант Джастин Вернон, он же Bon Iver. Moon может похвастаться богатой палитрой звуков: переливчатое фортепиано, задающий ритм бубен, шум прибоя, а также партии акустической и электрической гитары. Каждый из этих элементов создаёт мечтательную атмосферу, под которую Сизар рассуждает о своём месте в мире. Bon Iver в этот раз не поёт, а отвечает за звуковое наполнение. Возможно, именно по этой причине звучание Moon напоминает его альбом Sable, Fable, вышедший в апреле 2025 года.

BANKS — Teardrop

Жанр: интимный трип-хоп.

Американская певица Джиллиан Роуз Бэнкс представила свою версию хита Massive Attack «Teardrop». По словам артистки, это одна из её любимых композиций, значительно повлиявших на её творческое видение. Оригинал, также записанный с женским вокалом, звучит с едва заметным холодком, а вот версия Бэнкс, наоборот, кажется интимной и нежной. Песня с таким исполнением отлично впишется в плейлист «для медитаций» или иных чувственных практик.

Jade LeMac — Sleep With The Lights On

Жанр: тревожный инди-поп для всех, кто борется с бессонницей.

21-летняя канадская певица Джейд ЛеМак, получившая известность на платформе TikTok, представила второй сингл со своего второго мини-альбома. Его премьера должна состояться 7 ноября 2025 года. В новой песне артистка изобразила обычную ночь тревожного человека. ЛеМак подчёркивает, что погружение в полную темноту вызывает у неё пугающие мысли, поэтому она не выключает свет перед отходом ко сну.

Больше всего артистку пугает будущее, в котором любимый человек решает её оставить. Основу композиции составляют меланхоличная гитара и слой атмосферы на заднем плане — он-то и вводит песню в ночные декорации. Хотя подача и образ ЛеМак напоминает поп-артисток Грейси Абрамс, Лиззи Макэлпин и Фиби Бриджерс, её вокальная манера смелее и лишена придыхания. Певица не шепчет, а поёт, и для инди-поп-жанра, уставшего от осторожных голосов, это хорошая новость.

Альбомы

Geese — Getting Killed

Жанр: шумный непредсказуемый постпанк.

Для кого: для поклонников сюрпризов.

Нью-йоркская постпанк-группа Geese выпустила третий лонгплей — хаотичный, но весёлый, невзирая на пугающее название «Когда тебя убивают». К его релизу коллектив подходит, уже будучи в статусе «звёзд андерграунда», и их стремление оправдать этот титул постоянно приводит музыкантов к новым любопытным экспериментам. В 100 Horses фронтмен коллектива Кэмерон Винтер пытается походить на фронтмена System Of A Down Сержа Танкяна. Композиция Taxes начинается с почти ритуальных африканских барабанов, а продолжается так, словно The Rolling Stones и Velvet Underground случайно встретились в студии и решили записать дуэт. В альбоме так много всего, что любой слушатель найдёт отголоски любимых жанров. Это разнообразие делает пластинку одним из самых ярких рок-релизов месяца, а может быть, и года.

PRESIDENT — King Of Terrors

Жанр: лёгкий металкор с автотюном и нуарной атмосферой.

Для кого: для поклонников теорий заговора и мейнстримного металкора.

Анонимная металкор-группа PRESIDENT, впервые заявившая о себе в мае 2025 года, представила дебютный мини-альбом. Четыре из шести композиций были ранее представлены ранее в виде синглов, но треки Dionysus и Conclave прежде не выходили.

Каждая песня любовно собрана из классических элементов мейнстримного металкора: надрывных песен, мрачной меланхолии в духе Bad Omens и комбинации электронных партий с гитарными. Желание музыкантов оставаться анонимными неизбежно вызывает сравнения с метал-группой Sleep Token, ранее в этом году возглавившей общий чарт Billboard. Голос вокалиста PRESIDENT подвергается сильной обработке автотюном, но это не звучит как намеренное искажение во имя искусства. Скорее, пытаясь скрыть его личность, звукоинженеры слегка перегибают палку. Премьера четырёх треков до релиза тоже кажется отчаянной попыткой не позволить аудитории забыть о существовании коллектива.

PRESIDENT вполне можно рассматривать как проект, который метит в чарты за счёт анонимности, привычного публике звучания и подозрительной продуктивности. Плохо это или хорошо, каждый решает сам.