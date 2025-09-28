Главное в музыке за неделю: впечатления от «Интервидения», сольные концерты Xzibit

На минувшей неделе медиа и публичные персоны активно обсуждали итоги «Интервидения», а рэпер Xzibit решил не ограничиваться выступлением на фестивале в «Лужниках» 27 сентября и приехать в Россию ещё раз. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

Новости недели

Американский рэпер Xzibit выступит в Москве и Санкт-Петербурге в декабре

Американский рэпер Xzibit снова приедет в Россию, чтобы дать два сольных концерта. В Москве его выступление состоится 3 декабря в клубе VK Stadium, а в Санкт-Петербурге — 4 декабря в A2. Самые дешёвые билеты стоят 4500 рублей. Российские концерты станут частью гастролей Xzibit в поддержку его альбома Kingmaker.

В Москве обещают концерт звезды «Тачки на прокачку»: кто такой Xzibit

Юрий Лоза объяснил отказ американской артистки выступать на «Интервидении»

Певец и музыкальный критик Юрий Лоза дал комментарий «Рамблеру», где назвал причины, по которым певица Vassy из США могла отказаться от участия в «Интервидении». Согласно заявлению организаторов конкурса, на артистку с австралийским гражданством было оказано политическое давление у неё на родине. Лоза полагает, что Vassy могли пригрозить отменой концертов.

Что известно о певице Vassy, которая отказалась выступать на «Интервидении»

Биографический фильм про рэпера Басту выйдет в 2026 году

В 2026 году выйдет биографический фильм в стиле хип-хоп про рэпера Басту, он же Василий Вакуленко. Режиссёром выступит Стас Иванов, он же является автором сценария. Картина получит название «Баста. Начало Игры». Фильм выйдет под эгидой кинокомпании «Темп», которая ранее выпустила биографическую ленту «Руки Вверх!» про группу Сергея Жукова.

Сервис Звук назвал самые популярные треки соцсетей

Аналитики сервиса Звук выделили шесть композиций, чьи прослушивания рекордно выросли, после того как эти песни завирусились в соцсетях. Прослушивания трека Татьяны Булановой «Один день» подскочили в 15 раз, когда в интернете завирусились движения её подтанцовки. Песню «Загулял» Олега Газманова стали слушать в 11 раз больше, когда интернет подхватил его «танец коленей». Под трек Филиппа Киркорова «Я эту жизнь за тебя отдам» пользователи снимали пародийные, романтические и ностальгические ролики, что увеличило прослушивания трека в семь раз. С полным исследованием можно ознакомиться в новости.

Киркоров назвал главные проблемы «Интервидения-2025»

Поп-певец Филипп Киркоров считает, что на «Интервидении-2025» были слабые песни. По мнению артиста, организаторам следовало бы сделать зрительское голосование и внедрить специальный отдел, который бы занимался подбором репертуара. Также королю отечественной эстрады хотелось бы видеть больше постановочных номеров.

Релиз недели

Ёлка – Понедельник

Певица Ёлка выпустила первую самостоятельную песню после ухода с лейбла Velvet Music. Это красивая и лиричная композиция с выраженной гитарной партией. Чарующий и заедающий припев гармонично сочетается с осенней меланхолией.

Материал недели

За что хвалят и ругают «Интервидение-2025»: обзор прессы

20 сентября в Москве прошёл музыкальный конкурс «Интервидение», участие в котором приняли представители 23 стран. «Рамблер» узнал, что писали о мероприятии отечественные медиа и как его оценили за рубежом.