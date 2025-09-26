Рэперша Doja Cat запела по-французски в новом альбоме Vie

Американская артистка Doja Cat выпустила свой пятый лонгплей Vie. Исполнительница вновь предстаёт уверенной поп-звездой после рэп-экспериментов, определивших звучание её предыдущей пластинки Scarlett.

© Jeremy Smith/globallookpress.com

Для громкого и красивого возвращения Doja Cat обратилась к нескольким продюсерам, в том числе — к Джеку Антоноффу, работавшему с Тейлор Свифт, Сабриной Карпентер и другими большими поп-звёздами. Многочисленная команда успешно создала винтажную поп-пластинку, отсылающую к модной музыке из 80-х. Например, здесь чётко слышатся намёки на синти-поп и диско.

В поисках вдохновения рэперша отправилась во Францию, где и был записан альбом. Страна круассанов подарила релизу название: в переводе с французского «Vie» означает «Жизнь». Doja Cat также записала несколько строчек на французском, чего никогда не делала раньше.

Главное проявление жизни, по мнению рэперши, — это любовь, а также «учиняемые ей беспорядки». Под последними артистка понимает ревность, недомолвки и более приятные последствия — например, «глупый брак в Лас-Вегасе». Рэперша спокойно балансирует серьёзные размышления с нежными излияниями и едкими зарисовками. Переходы с одной темы на другую могут показаться резкими, но они же придают альбому глубины и многогранности.

Пытаясь охватить все аспекты любви, Doja Cat создала яркий альбом с позитивным посылом не бояться любить и быть любимыми. Невзирая на многообразие тем, Vie скорее придётся по вкусу счастливым людям, а не тем, кто залечивает раны от неудачного романа.

Эд Ширан выпустил альбом Play: возвращение в большую поп-музыку