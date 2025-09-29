Стало известно имя артиста, который выступит на Супербоуле-2026

Пуэрто-риканский артист Bad Bunny станет хедлайнером Супербоула, финального матча американской Национальной футбольной лиги. Певец выступит в перерыве одного из главных спортивных событий мира.

© Paolo Diletto/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В рамках Супербоула встретятся команды «Даллас Ковбойз» и «Грин Бэй Пэкерс», матч состоится 8 февраля 2026 года на стадионе Levi’s в Санта-Кларе, Калифорния.

«Это для тех, кто был до меня и пробежал бесчисленное количество ярдов, чтобы я смог выйти и сделать тачдаун… Это для моего народа, моей культуры и нашей истории», — написал Bad Bunny в соцсети X.

В прошлые годы на Супербоуле выступали Кендрик Ламар, Ашер, Рианна и многие другие знаковые артисты.

Bad Bunny является одним из ведущих латиноамериканских артистов. В январе у него вышел успешный альбом Debí Tirar Más Fotos. Осенью исполнитель отправится в мировое турне, минуя США, где он опасается за свою аудиторию, у которой могут возникнуть проблемы с иммиграционной и таможенной службами.

«Музы Пульс»: популярные артисты, треки и тренды в музыке за январь 2025 года