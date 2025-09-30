«Чувствую себя в Москве как дома»: как прошёл концерт Джейсона Деруло

26 сентября на «ЦСКА Арене» в Москве прошёл концерт американского R&B-певца Джейсона Деруло. Он исполнил свои главные хиты Wiggle, Talk Dirty, Whatcha Say, Swalla и поразил зрителей откровенной шоу-программой. О том, как прошло его выступление в столице, читайте в материале «Рамблера».

© Роман Власов

Как прошёл концерт Джейсона Деруло в Москве

Пока зал постепенно заполнялся зрителями, публику встречали поп-хиты 2010-х вроде Tik Tok Кеши и Crazy in Love Бейонсе. Они задавали атмосферу предстоящему концерту. Свободных мест не было, хотя вместимость «ЦСКА Арены» составляет 16 тысяч человек.

© Роман Власов

Перед началом шоу вышел диджей из команды Деруло, который неожиданно начал своё выступление с ремикса на «Матушку» Татьяны Куртуковой. Аудитория была в восторге от такого неожиданного поворота и хором подпевала припев этой песни. После диджей также включил вирусный российский трек «Наследство» от рэперов Icegergert и Sky Rae.

Затем на сцене появился сам Джейсон Деруло. Он эффектно начал своё шоу с песни Swalla. Подтанцовывали ему девушки в коротких красных костюмах. Позже к певцу присоединились и мужчины-танцоры. В каждом номере участвовало около 10 человек, а их движения были направлены в разные стороны круговой сцены, чтобы все в зале могли их увидеть.

© Татьяна Вальянина

В концерте также участвовал известный танцевальный дуэт Les Twins, состоящий из братьев-близнецов Лорана и Ларри Николя Буржуа. На счету артистов выступления на одной сцене с такими музыкантами, как Бейонсе, Jay-Z и Меган Трейнор. Во время шоу Деруло Les Twin уделялось отдельное внимание. Они показывали трюки в стиле хип-хоп, а также один раз устроили танцевальный батл.

© Татьяна Вальянина

Танцами сопровождалась большая часть номеров. Причём Деруло не уступал своей команде по мастерству в этом деле. Девушки из его труппы показывали эротические танцы, которым бы позавидовал сам Егор Крид. 30 августа у российского певца прошёл концерт в «Лужниках», после которого на него обрушилась волна критики за развратные действия, хотя у шоу было возрастное ограничение 12+. Главным обвинителем Крида стала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Правда, Деруло со своими танцовщицами не целовался, как Крид, а лишь смотрел, как они раздвигают перед ним ноги.

© Роман Власов

Присутствовали и другие атрибуты, придающие концерту зрелищности: пиротехника, дымовые пушки, световое шоу, видеоряд с трансляцией со сцены и вставками из клипов. Все элементы шоу были отточены, а переходы плавными. Часто Деруло использовал необычные версии своих песен. Например, динамичный трек Swalla под конец стал рок-композицией. Такие эксперименты стали возможны благодаря участию лайв-бэнда, который находился рядом со сценой на протяжении всего концерта. Сам Деруло пел вживую. Хотя было слышно, что певец использует автотюн, это никак не вредило его выступлению. Артист также представил неизданный трек Who Hurt You, релиз которого должен состояться только 3 октября.

Джейсон Деруло не забывал благодарить своих фанатов и произносить мотивирующие речи между номерами, а ближе к концу и вовсе спустился со сцены в зал. Поклонники были в восторге от Деруло и даже несколько раз на протяжении концерта скандировали его имя. В финале шоу Деруло, расчувствовавшись, заявил: «Я должен добавить Москву в мировой тур, я должен вернуться». Он также добавил, что чувствует себя в столице как дома.

© Татьяна Вальянина

Кто такой Джейсон Деруло

36-летний певец Джейсон Деруло — один из ярких представителей современной поп-музыки. На его счету 14 платиновых синглов, а клипы на его песни набирают миллионы просмотров. Например, музыкальное видео на трек Swalla, записанный совместно с рэпершей Ники Минаж, на платформе YouTube на сегодня посмотрели более 1,8 миллиарда раз.

Пик популярности Джейсона Деруло пришёлся на первую половину 2010-х. Тогда он активно занимался выпуском альбомов, которые занимали высокие позиции в чартах. В 2015-м Деруло сконцентрировался на релизе синглов. В 2024 году, спустя девятилетний перерыв, артист представил пластинку Nu King, которая не повторила успеха прошлых альбомов.

© Роман Власов

За организацию шоу Деруло в России отвечало концертное агентство Say Agency. Как рассказала его генеральный директор Анна Субчева, переговоры с артистом длились всего полтора месяца, а в качестве гонорара он попросил меньше миллиона долларов. Как сообщил Telegram-канал Mash, Деруло остановился в президентском люксе в отеле The Ritz-Carlton на Тверской.

***

Истосковавшись по концертам зарубежных звёзд, российская аудитория тепло приняла американского артиста Джейсона Деруло. Хотя его пик популярности давно прошёл, в России он встретил большую поддержку. Его шоу перенесло зрителей в беззаботные 2010-е, когда никто не задумывался о пандемии, а музыку ещё не успели поглотить алгоритмы стримингов и соцсетей.

