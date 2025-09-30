Селена Гомес вышла замуж: что известно об её избраннике Бенни Бланко

27 сентября певица и актриса Селена Гомес вышла замуж за продюсера Бенни Бланко. На его счету десятки хитов и 11 номинаций на «Грэмми». Сама Селена, несмотря на свою популярность, может похвастаться лишь двумя номинациями на престижную премию. «Рамблер» рассказывает, для каких артистов Бенни Бланко писал песни и как он связан с Джастином Бибером, бывшим возлюбленным своей жены.

© Соцсети Селены Гомес

Бенни Бланко создавал песни для Бритни Спирс, Кеши и Эда Ширана

Бенджамин Левин, он же Бенни Бланко, вырос в простой еврейской семье в небольшом американском городе Рестон, штат Вирджиния. Его отец занимался производством нижнего белья, а мать работала в доме престарелых.

Уже с ранних лет Бенджамина тянуло в музыку. Он записывал треки в домашних условиях, а в старших классах ездил в Нью-Йорк, чтобы подиджеить и заявить о себе лейблам. «Там, где я вырос, буквально нечем было заняться. У нас не было другого выбора, кроме как заниматься музыкой», — признавался Бенни Бланко в интервью Harper’s Bazaar.

© Соцсети Бенни Бланко

Сначала его заметили музыкальный журнал The Source и руководители Columbia Records. Затем известный продюсер Disco D взял Бенджамина в ученики. Решающим шагом в карьере Бенни Бланко стало подписание контракта с продюсерской компанией Kasz Money Productions. На тот момент ему было всего лишь 19 лет.

Наставником Бенджамина в течение нескольких лет был продюсер Dr. Luke. Под его руководством он стал соавтором таких хитов, как «Tik Tok» Кеши, «Circus» Бритни Спирс, «Teenage Dream» Кэти Перри.

В 2011 году Бенджамин начал создавать треки без участия Dr. Luke, которые ничуть не уступали по популярности его более раннему творчеству. Среди песен, спродюсированных Бенни Бланко в этот период, — «Moves Like Jagger» Maroon 5, «Stereo Hearts» Gym Class Heroes.

© Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

В 2013 году Бенни Бланко был удостоен почётной награды Hal David Starlight Award от Зала славы авторов песен (Songwriters Hall of Fame). Она ежегодно выдаётся талантливым молодым продюсерам, оказавшим значительное влияние на музыкальную индустрию. В 2017-м Бенджамин был признан продюсером года на премии iHeartRadio Music Award.

За свою карьеру Бенни Бланко успел поработать с такими титанами музыкальной индустрии, как Эд Ширан, BTS, Джастин Бибер, The Weeknd, Ариана Гранде, Лана Дель Рей, Рианна и Канье Уэст.

Бенни Бланко — артист, прячущийся за голосами других

В 2018 году Бенни Бланко дебютировал как артист. Точнее, он начал создавать треки для себя и приглашать для их записи других исполнителей. В его первой песне Eastside приняли участие певица Холзи и Khalid. Сингл достиг девятой строчки в чарте Billboard Hot 100.

В этом же году Бланко выпустил свой дебютный альбом, получивший название Friends Keep Secrets. На пластинке можно услышать голоса Juice Wrld, Swae Lee, солиста Panic! At the Disco Брендона Ури и других.

© Соцсети Бенни Бланко

Среди других примечательных работ, вошедших в дискографию Бенни Бланко, — трек Lonely с Джастином Бибером и песня Bad Decisions с K-pop-группой BTS и рэпером Снуп Доггом.

В марте 2025-го вышел второй студийник Бенни Бланко, созданный совместно с Селеной Гомес, которая на тот момент была его невестой. Пластинка, получившая название I Said I Love You First, стала не просто публичным признанием артистов в любви друг к другу, а также первой крупной работой Гомес за пять лет. Альбом дебютировал со второй строчки чарта Billboard 200.

Бенни Бланко написал кулинарную книгу

Бенни Бланко старается изредка выходить из тени и рассказывать поклонникам о своих интересах. В 2024 году он выпустил книгу Open Wide: A Cookbook for Friends. Журнал The Cut описал это произведение так: «В этой кулинарной книге собраны рецепты для любых ситуаций: вечеринки у бассейна, Дня благодарения, попытки склонить кого-нибудь к сексу и на утро после этого».

Бенни Бланко покорил певицу Селену Гомес

Отношения Селены Гомес и Бенни Бланко развивались постепенно. Сначала они были коллегами. Например, Бенни Бланко был одним из авторов хитов певицы Same Old Love (2015) и Single Soon (2023). Долгое время они просто дружили. Всё поменялось в 2023 году. Тогда они официально объявили, что состоят в романтических отношениях. Уже в конце 2024-го Бенни Бланко сделал Селене предложение, которое та приняла. Церемония бракосочетания состоялась 27 сентября 2025 года в поместье Sea Crest Nursery в Калифорнии.

© Richard Harbaugh/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Долгое время их роман вызывал бурные обсуждения. Одни считали, что Селена Гомес слишком хороша для Бенни Бланко. Другие не могли смириться с фактом, что певица забыла о Джастине Бибере, с которым рассталась ещё в 2018 году.

Звёздная пара на критику внимания не обращала. В интервью Vanity Fair в 2024 году Селена Гомес описала отношения с Бенни Бланко так: «Меня никогда так не любили. Он настоящий луч света в моей жизни. Он мой лучший друг. Я люблю рассказывать ему всё».