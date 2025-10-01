Mona рассказала, как Баста поменял её отношение к музыке

Певица Дарья Кустовская, известная как Mona, рассказала «Рамблеру», как разговор с Бастой поменял её отношение к музыке и кто из артистов вдохновляет её сейчас.

© Предоставлено "Европой Плюс"

Беседа состоялась после выступления артистки на «Живом Завтраке с Бригадой У» от «Европы Плюс».

«Когда я спросила у Василия Михайловича (имя Басты — прим. “Рамблера”), сколько песен он пишет, он ответил, что пишет их каждый день. То есть он каждый день создаёт новый материал. Это перевернуло моё отношение к музыке», — призналась Mona в беседе с «Рамблером».

Певица рассказала, что Баста её всегда «вдохновлял, вдохновляет и будет вдохновлять». Mona также отметила Ваню Дмитриенко, который, по её мнению, сделал «очень крутой камбэк». В конце прошлого года он кардинально изменил свой образ и стал выпускать более «взрослую» музыку.

Mona дополнительно выделила трёх зарубежных исполнителей: бельгийского певца Stromae, английского музыканта Стинга и американскую артистку Леди Гагу.

Кроме этого, Mona поразмышляла о терапевтичности своей музыки: «Я описываю свои эмоции, а мои слушатели находят в этом что-то близкое для себя. Я не гонюсь за тем, чтобы попасть в чарты. Я знаю, что моя аудитория слушает мои песни, потому что для них это терапия».

Mona долгое время писала песни для других артистов, например для Zivert, Мота и Филиппа Киркорова. В 2022 году она дебютировала как артистка с синглом «Я в ноль». В 2024-м Mona выпустила дебютный альбом «Дневник памяти». Некоторые треки из него даже спустя почти год держатся в топах чартов.

