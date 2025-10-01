Пачки интимных снимков и штаны за сто рублей: раскрыты тайны Niletto

1 октября российский музыкант Данила Прытков, известный как Niletto, отмечает день рождения. Певцу, который прославился песнями «Краш» и «Любимка», исполнилось 34 года. В честь праздника «Рамблер» вспоминает историю успеха Нилетто и рассказывает десять интересных фактов из его биографии. Узнайте, почему артист одевается в секонд-хендах, как его первый хит связан с мультфильмом про Чебурашку и что для него важнее — любовь или спорт.

NILETTO вырос в простой семье строителей

Данила Прытков родился 1 октября 1991 года в Тюмени. Кроме него в семье уже подрастали две взрослые дочери. В 1998-м Прытковы переехали в Екатеринбург, где семилетний Нилетто поступил в школу № 7. Оба его родителя трудились на благо архитектурного облика города: мать была штукатуром-маляром, отец — рядовым строителем. Именно папа артиста привёл его на стройку, ставшую для Нилетто первым рабочим местом.

Сегодня музыкант помогает родителям и делает всё, чтобы им больше не приходилось работать. Например, в 2021 году в интервью Басте в «Вопросе ребром» Нилетто похвастался, что ногти его матери «более-менее пришли в порядок», потому что она больше не работает и не пачкает руки в краске. Также известно, что певец купил для мамы двухэтажный коттедж в Подмосковье.

В начале карьеры NILETTO зарабатывал, исполняя чужие песни

Все надежды и чаяния юного Нилетто были связаны с хореографией. Будущий артист ходил в танцевальные кружки, участвовал в школьных концертах и успешно ездил на спортивные соревнования. Некоторое время он даже подрабатывал преподавателем хореографии. Своим голосом артист также пользовался. Судьба привела его в кавер-группу, в которой, помимо него, было ещё три молодых человека. Коллектив разъезжал по корпоративным вечеринкам в Свердловской области, исполняя хиты разных жанров и эпох. К примеру, за один вечер они могли спеть «Розовое вино» Элджея и Федука и советский хит Юрия Антонова «Мечта сбывается». В интервью изданию «Афиша Daily» в 2020 году артист признался, что «кринжовых» корпоративов в его карьере не было, но были «интересные».

Интересно было на ингушской свадьбе. Там невеста стоит пять часов, не двигается, не улыбается. Никому нельзя танцевать, нельзя их звать танцевать. Было странно: ты не можешь людей на позитив вывести, расхлестаться. Им просто по традициям нельзя.

Несмотря на необычный приём публики, Нилетто отнёсся к этой ситуации с точки зрения профессионала. Артист подчеркнул, что «отпел и своё дело сделал», но признался, что, когда не получает энергетического ответа от публики, его это «обламывает».

NILETTO взял псевдоним из-за любви к зиме

На ранних этапах творческой карьеры Прытков называл себя не «Нилетто», а Данила Хаски. Впоследствии «собачий» псевдоним уступил место броскому имени на латинице, которое звучит аналогично словосочетанию «не лето». В эфире YouTube-шоу «Добрый обед» в 2020 году Нилетто признался, что нелюбовь к лету напрямую связана с тем, что он предпочитает более холодное время года.

Я дико люблю всё, что связано с зимой и снегом. Это началось после одного семейного праздника, когда мне было 11 лет. В тот год у нас — в небольшом частном доме — собралось много родственников. Вместе мы смотрели фильмы и даже плакали — было очень душевно. С тех пор я люблю зиму и Новый год, а лето не переношу.

NILETTO дважды участвовал в «Песнях на ТНТ», но ни разу не победил

Ещё в 2018 году, задолго до успеха «Любимки» и знакомства с Клавой Кокой, Нилетто попытал счастья в музыкальном шоу «Песни на ТНТ». Музыкант стал героем первого сезона, но покинул шоу после пяти туров. Спустя год Нилетто появился на проекте вновь и на этот раз добился большего успеха: его талант отметили сразу двое судей — рэперы Тимати и Баста. Занять призовое место и даже войти в топ-5 лучших участников артисту вновь не удалось. Но именно в эфире «Песен» Нилетто впервые исполнил композицию «Любимка», мгновенно ставшую его хитом и большим прорывом вне программы.

Главный хит NILETTO мог называться в честь крокодила Гены

Трек «Любимка», сделавший из никому не известного Данилы Прыткова поп-звезду Нилетто, был написан в соавторстве с Андреем Поповым. Музыкант известен под псевдонимом ЭндиЭнди: помимо продюсерских задач, он долгое время работал в роли менеджера Нилетто. Как певец вспоминал в интервью «ТНТ Music» в 2020-м, они написали «Любимку» в первый день после того, как Нилетто решил стать музыкантом. Вокал был записан на микрофон, стоивший не больше 9,5 тысячи рублей.

Мы решили посочинять музыку, находясь у меня дома. Взяли виски, хотя я сам очень редко пью, но это была прямо магия. Рабочим названием «Любимки» было «Гена» — тот самый, из советских мультиков. Я нашёл свободный семпл, по атмосфере напомнивший историю про Крокодила Гену и Чебурашку. Мне хочется смешать что-то фирменное и что-то советское. А советские мультики ― яркий образ из детства с грустными оттенками.

Этот же семпл использовал другой российский музыкант ― рэпер Markul. Услышать его можно в композиции B.I.D. Из-за этого семпла многие обвиняли Нилетто в плагиате, хотя его использование абсолютно законно и доступно любому человеку.

Среди кумиров NILETTO оказались Билан и «Каспийский груз»

В октябре 2020 года, вскоре после премьеры и вирусного успеха «Любимки», Нилетто впервые стал гостем шоу «Вечерний Ургант». Во время интервью артист рассказал, что в детстве восхищался одновременно поп-артистом Димой Биланом и рэпером Тимуром «Брутто» Одилбековым, известным по дуэту «Каспийский груз». Нилетто также подчеркнул, что был бы рад поработать с каждым из этих музыкантов. Вскоре после эфира с артистом списался сам Одилбеков и предложил записать что-то совместными усилиями. Так появилась песня «Панда», попавшая в альбом Брутто «Гаддэм-2».

Niletto с Тимуром «Брутто» Одилбековым

Поработать с Димой Биланом Нилетто тоже удалось. В 2021 году его версия песни «Я просто люблю тебя» вошла в трибьют-альбом «13 друзей Билана». Помимо Нилетто, участие в его записи также приняли певица Мари Краймбрери, хип-хоп-исполнитель Мот, поп-группы Artik & Asti и «Руки Вверх!» и другие музыканты. В 2025-м Нилетто также заявил, что хочет перезаписать песню Билана «На берегу неба», но пока не получил на это разрешения. Впрочем, сам Билан не исключает, что однажды позволит молодому артисту выпустить свою интерпретацию композиции.

NILETTO считает, что спорт важнее любви

Артист не скрывает, что считает спорт своим главным хобби. Нилетто не раз признавался, что здоровый образ жизни держит его на плаву и позволяет сохранять бодрость духа. Прытков увлёкся физкультурой ещё в детстве: в младшей школе был «одним из самых спортивных пацанов класса», «быстро бегал, круто подтягивался и хорошо прыгал в длину». Об этом Нилетто рассказал мужскому журналу Men Today в феврале 2022 года.

Мой самый лучший в мире папа всю жизнь играет в хоккей, и он научил меня кататься на коньках за один день. Я летал по катку очень круто — видимо, как-то к этому предрасположен. В средних классах я играл ещё в футбол, в волейбол за сборную школы, с восьмого класса стал ходить в зал, а в университете целыми днями не уходил с турников. Без спорта я начинаю грустить, и мне перестаёт вообще что-либо хотеться делать.

В том же интервью Нилетто заявил, что относится к спорту так же, как к любви. Но в то же время подчеркнул, что смог бы прожить без любви «какое-то время», но без спорта — нет.

NILETTO не стесняется одеваться в секонд-хендах

Неотъемлемая часть образа артиста — это объёмные штаны, крупные кроссовки и яркие кислотные цвета в одежде. И на сцене, и в ежедневной жизни Нилетто предпочитает спортивные вещи, в которых легко в любой момент начать танцевать, а также уличный стиль 90-х. Артист любит комбинировать разные предметы и даже разные пары — к примеру, его можно увидеть в двух разных кроссовках или в носках из двух разных пар.

При этом артист не раз признавался, что любит посещать секонд-хенды и находить там яркие вещи. На вопросы «Где ты взял эту вещь?» Нилетто отвечает, что «такое там больше не продаётся». Свою любовь к секонд-хендам артист объясняет тем, что там можно найти множество хороших вещей с ценником от 100 до 200 рублей.

Среди поклонниц NILETTO немало женщин солидного возраста

Когда харизматичный артист со спортивным телосложением регулярно попадает в чарты, логично предположить, что основу его фан-базы будут составлять школьницы. В случае Нилетто всё иначе: ему часто пишут женщины в возрасте от 50 и старше. Среди его поклонниц, например, оказалась поэтесса Лариса Рубальская. В июне 2025-го, 80-летняя, она призналась в эфире телепрограммы «Секрет на миллион», что часто «смотрит на его фотографию», «мечтает спеть дуэтом» и даже пережить безответную любовь.

Сам Нилетто не знает, чем можно объяснить такой успех среди взрослых дам. Но в интервью YouTube-шоу «Добрый обед» артист всё же похвастался, что женщины присылают ему «пачки интимных фотографий», которые он может «хоть целый день рассматривать».

NILETTO стал первым российским артистом в Roblox

В октябре 2024 года Нилетто стал первым российским музыкантом, чей аватар появился во вселенной Roblox. Это зарубежная онлайн-платформа, пользователи которой могут создавать собственные игры и играть в те, что были разработаны другими гостями сайта. Среди артистов, взаимодействовавших с платформой прежде, — культовая рок-группа The Rolling Stones, K-pop-гёрлз-бэнд TWICE, британский артист Элтон Джон и «Королева R&B» Мэрайя Кэри.

Нилетто решил представить на платформе песню «Подход», написанную специально для мультсериала «Простоквашино». Его создатели проводили различные акции в поддержку новых серий с декабря 2023 года, и артист стал героем одного из таких мероприятий. Чтобы услышать композицию, пользователи должны были пройти спортивную полосу препятствий. В конце они сталкивались с обквадраченным аватаром самого Нилетто, который исполнял для них «Подход». На сцене можно было заметить тяжеловесную штангу, скакалку и тренировочные диски.

Трек также прозвучал в одноимённой серии мультсериала. Согласно её сюжету дядя Фёдор боится не сдать нормативы по физкультуре, поэтому просит помощи у Шарика и Матроскина. Пёс обращается к своему любимому музыканту Нилетто, и тот появляется в кадре, чтобы лично потренировать героев.

