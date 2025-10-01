Стас Михайлов готовит фильм-автобиографию

Российский певец Стас Михайлов собирается сняться в фильме о себе. Правда, главная роль будет отдана другому актёру, а сам артист будет играть рассказчика всего происходящего. Дата выхода картины и её название пока неизвестны.

© Sergey Elagin/Business Online/www.globallookpress.com

Как признался Михайлов, проект будет представлять собой художественный фильм с элементами вымысла, но основанный на правдивых фактах.

«Я столько мучаю людей, надеюсь, что получится интересно. То есть это не должно быть высосано из пальца, не должно быть придумано ничего. Это должен быть кусочек жизни, который вы нигде не услышите и не увидите», — рассказал певец в программе Пятого канала.

Исполнитель обещает поделиться в фильме тайнами из личной жизни и раскрыть подробности своего пути к славе.

Стас Михайлов купил песню, созданную ИИ