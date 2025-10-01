The Rolling Stones выпустят новый альбом в 2026 году
Гитарист британской рок-группы The Rolling Stones Ронни Вуд заявил, что 25-й студийный альбом коллектива уже готов. Его выпуск запланирован на 2026 год.
В создании альбома также принимал участие продюсер Эндрю Уотт, который известен сотрудничеством с Леди Гагой, Джастином Бибером, Post Malone и другими. Он работал и над предыдущей пластинкой The Rolling Stones «Hackney Diamonds», которая принесла группе «Грэмми» за «Лучший рок-альбом».
Ронни Вуд предположил, что коллектив отправится в тур в поддержку лонгплея: «Мы планируем дать несколько концертов, но пока ждём, когда всё прояснится». Музыканта цитирует издание NME.
О работе над новым альбомом The Rolling Stones ещё в мае говорил сын гитариста группы Кита Ричардса Марлон. Тогда он заявил, что у коллектива осталось много материала с прошлого студийника.