Рэп по Достоевскому и оживший Высоцкий: российские концерты октября

Поп-артистка Мари Краймбрери даст два больших шоу в двух столицах, а рэпер Markul погрузит российские города в «великую депрессию». В Петербургском театре балета Бориса Эйфмана зачитают рэп по роману Достоевского, а в Московском международном Доме музыки представят ранее неизвестные произведения покойного Эдуарда Артемьева. «Рамблер» рассказывает о самых интересных концертах и турне октября, которые пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и других городах России.

Концерты в нескольких городах

VIII Большой Детский фестиваль

Жанр: музыкальные спектакли.

Когда: 28 сентября — 14 ноября.

Где: различные площадки Москвы и Санкт-Петербурга.

Стоимость билета: 0–3450 рублей.

В течение всего октября на различных площадках двух столиц пройдут мероприятия в рамках VIII Большого детского фестиваля. Его художественный руководитель — российский актёр Сергей Безруков. В программу фестиваля входят литературные мастер-классы, кукольные спектакли, музыкальные постановки и кинопоказы для всей семьи. Чтобы попасть на некоторые из них, достаточно пройти предварительную регистрацию; покупка билета не потребуется.

В основу большинства музыкальных спектаклей легли известные истории. Например, 19 октября в Музее кино на ВДНХ представят музыкальную сказку «Огниво», а в петербургском Дворце культуры Ленсовета состоится премьера мюзикла «Маленький принц». Поклонники экспериментального театра могут посетить постановку «Преступление и наказание», разработанную московским проектом «Рэп-театр». Среди других музыкальных спектаклей — постановки по мотивам «Острова сокровищ», «Мухи-Цокотухи», сказки «Кошкин дом» и оперы «Кащей Бессмертный». Подробная афиша, информация о постановках и стоимости билетов доступны на официальном сайте фестиваля.

Make Depression Great Again: российское турне рэпера Markul

Жанр: русский рэп, хип-хоп.

Когда: 2 октября — 14 декабря.

Города: Ярославль, Кострома, Иваново, Владимир, Тверь, Череповец, Вологда, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Йошкар-Ола, Москва, Казань, Чита, Иркутск и другие.

Стоимость билета: 2400 рублей.

В этом октябре хип-хоп-артист Markul отправится на вторую часть гастролей в поддержку альбома Make Depression Great Again. Пластинка была представлена публике в ноябре 2024 года: по словам артиста, он выстроил её в форме беседы с психотерапевтом. Грандиозная презентация альбома состоялась на «ВТБ Арене» в Москве, теперь же Markul намерен погрузить в «великую депрессию» жителей других городов.

«Звери» в акустике: презентация альбома «Фолк» и хиты в новом звучании

Жанр: акустический рок.

Когда: 12 октября — 31 октября.

Города: Санкт-Петербург, Иваново, Кострома, Ярославль, Калуга, Орёл, Воронеж, Екатеринбург, Волгоград.

Стоимость билета: 3200–12 500 рублей.

В 2024 году российская рок-группа «Звери» представила нетипичный для себя альбом «Фолк». В нём коллектив лишился привычной хулиганской эстетики и предстал взрослым и способным рассуждать на серьёзные темы. В этом октябре музыканты отправятся с презентацией новой пластинки по нескольким городам России. В акустических аранжировках также будут представлены старые хиты коллектива — «Всё, что тебя касается», «Районы-кварталы» и многие другие.

Как снимали фильм «Всё, что тебя касается» по песням группы «Звери»

Москва

Сольное выступление Ольги Серябкиной

Жанр: поп-музыка.

Когда: 10 октября, 23:00.

Где: VK Gypsy, Болотная наб., 3/4, стр. 2.

Стоимость билета: 1200–100 000 рублей.

Ночью с пятницы 10 октября на субботу 11 октября в московском клубе Gypsy состоится выступление Ольги Серябкиной. Некогда она стала известной как участница и основной автор песен женской поп-группы SEREBRO, а теперь выступает самостоятельно. В продаже доступны билеты на танцпол, а также бронь специальных столов на несколько человек. При этом организаторы подчёркивают, что сама Серябкина не выйдет на сцену раньше двух часов ночи.

Эдуард Артемьев: «Новые прочтения, открытия и премьеры»

Жанр: киномузыка, классика.

Когда: 18 октября, 19:00.

Где: Светлановский зал, Московский международный Дом музыки, Космодамианская наб., 52, стр. 8.

Стоимость билета: 1800–7500 рублей.

18 октября на сцене Московского международного Дома музыки будет представлена концертная программа, собранная из сочинений покойного советского композитора Эдуарда Артемьева. Её составитель и художественный руководитель — сын музыканта, продюсер Артемий Артемьев. По его словам, некоторые произведения композитора будут исполнены вживую впервые: к примеру, саундтреки к фильмам «Герой» (2016), «Дом дураков» (2002) и других. В программу также вошли «Старинные танцы»: умерший в 2022-м Артемьев не успел дописать сюиту при жизни, поэтому получасовой опус окончил сын композитора. Произведение также впервые прозвучит вживую.

В программу также вошли культовые мелодии, написанные Артемьевым: они звучали в фильмах «Раба любви» (1975), «Свой среди чужих» (1974) и других. Участие в концерте примут Тульский государственный хор, Камерный хор Московской консерватории, Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под руководством дирижёра Сергея Скрипки, а также солисты Екатерина Артемьева, Андрей Лефлер и Дмитрий Никаноров.

«Высота»: шоу цифровых аватаров Высоцкого с оркестром

Жанр: бардовская музыка.

Когда: 24 октября, 20:00.

Где: «Live Арена», Одинцовский р-н, г. п. Новоивановское, ул. Западная, 145.

Стоимость билетов: 2000–25 000 рублей.

24 октября на Live Арене пройдёт инновационное шоу, которое оживит творческое наследие покойного барда Владимира Высоцкого. Музыкант предстанет на сцене как цифровой аватар: он исполнит несколько песен и расскажет парочку историй из своей жизни. Помимо него, в шоу задействованы современные музыканты — Полина Гагарина, Сергей Шнуров, Леонид Агутин и Григорий Лепс. Они также предстанут в цифровом виде. Живое музыкальное сопровождение обеспечит симфонический оркестр.

Высоцкий даст концерты в Москве: как певец стал цифровым аватаром

Грандиозное возвращение «Тату»: дополнительный концерт

Жанр: ностальгический поп.

Когда: 24 октября, 20:00.

Где: TAU, Рязанский пр-т, 8А, стр. 10.

Стоимость билетов: 5000–30 000 рублей.

Женский поп-дуэт, сводивший с ума мальчишек и девчонок нулевых, воссоединился ранее в этом году. Тогда же коллектив анонсировал выступление в Москве, которое состоится 25 октября: билеты на него уже раскуплены. Чтобы выступить перед большим количеством поклонников, «Тату» добавили вторую дату: 24 октября дуэт даст концерт в пространстве TAU на Рязанском проспекте. Поклонников ждёт громкое исполнение культовых хитов коллектива «Я сошла с ума», «Нас не догонят» и многих других.

Юбилейный «Золотой граммофон»: концерт и церемония награждения

Жанр: поп-музыка, эстрада.

Когда: 30 и 31 октября, 19:00.

Где: «ВТБ Арена», Ленинградский пр-т, 36.

Стоимость билета: 2700–32 500 рублей.

В конце октября 2025 года музыкальная премия «Золотой граммофон» отметит 30-летний юбилей. Праздничные мероприятия пройдут два дня подряд: 30 октября на «ВТБ Арене» состоится торжественный концерт, а днём позже там же в то же время вручат награды лауреатам 2025 года. Среди артистов, заявленных на обе даты, — поп-певцы Николай Басков, Артур Пирожков, Дмитрий Маликов, группы Artik & Asti, «Отпетые мошенники», «Иванушки International» и многие другие. Организаторы подчёркивают, что состав выступающих ещё может измениться.

Жара Media Awards 2025: премия и шоу

Жанр: трендовая поп-музыка, хип-хоп.

Когда: 30 октября, 20:00.

Где: «Live Арена», Одинцовский р-н, г. п. Новоивановское, ул. Западная, 145.

Стоимость билета: 2000–28 000 рублей.

Параллельно юбилейному концерту «Золотого граммофона» в Одинцовском районе будут вручать премии «Жара Media Awards». На церемонии отметят интернет-достижения артистов, блогеров и медийных персон. Некоторые артисты представят на сцене премии музыкальные номера: организаторы обещают шоу от JONY, SEREBRO, Вали Карнавал, группы «Хлеб» и других молодых артистов.

Санкт-Петербург

Lumen & Orchestra

Жанр: рок в симфонической обработке.

Когда: 2 октября, 19:00.

Где: БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр-т, 6.

Стоимость билета: 3200–10 000 рублей.

Этой осенью альтернативная рок-группа Lumen отправится в турне с новой музыкальной программой. Впервые коллектив выступил вместе с симфоническим оркестром ещё в прошлом году: концерты в Москве и Санкт-Петербурге легли в основу документального фильма и живого альбома. В конце октября Lumen отправятся в турне с той же программой, а в начале месяца выступят с ней в Санкт-Петербурге.

Шоу Егора Крида на стадионе

Жанр: хип-хоп, русский рэп.

Когда: 11 октября, 20:00.

Где: «Газпром-Арена», Футбольная аллея, 1.

Стоимость билета: 2000–20 000 рублей.

В конце августа Егор Крид стал самым молодым исполнителем, сумевшим собрать московские «Лужники». Шоу на крупнейшем столичном стадионе привлекло немало восторгов и критики: в частности, певца осуждали за чрезмерную откровенность одного из танцевальных номеров. В октябре Крид представит ту же программу в Санкт-Петербурге, а заодно исполнит песни из альбома «Меньше чем три», вышедшего в 2024 году. Прислушается ли артист к критике, пока неизвестно.

«Кто такая Мэри?»: презентация программы и альбома Мари Краймбрери

Жанр: поп-музыка.

Когда: 25 октября, 19:00.

Где: «СКА Арена», пр-т Юрия Гагарина, 8.

Стоимость билета: 2300–12 000 рублей.

В начале осени поп-артистка Мари Краймбрери выпустила новый лонгплей «Сегодня мой лучший день». Теперь певица готовится представить публике грандиозное шоу по мотивам пластинки, а также исполнить свои главные хиты. Её первыми зрителями станут москвичи 18 октября, а 25-го числа узнать, «кто такая Мэри», смогут и жители Санкт-Петербурга. Совсем недавно организаторы сменили площадку на более вместительную «СКА Арену», поэтому любой желающий может приобрести билеты по комфортной стоимости.

Екатеринбург

«Шедевры Вивальди» в исполнении симфонического оркестра

Жанр: классическая музыка.

Когда: 10 октября, 19:00.

Где: КЦ «Космос», ул. Дзержинского, 2.

Стоимость билета: 2600–4200 рублей.

10 октября на сцене культурного центра «Космос» выступят симфонический оркестр Lux Aeterna под руководством Вячеслава Шалдышева и скрипач-виртуоз Илья Козлов. В программу концерта войдут произведения итальянского композитора Антонио Вивальди, в первую очередь известного циклом «Времена года». За визуальные эффекты концерта и песочное шоу по мотивам мелодий Вивальди отвечает Елена Кадырова, лауреат премии губернатора Свердловской области.

«Барочный Лондон»: концерт в музее

Жанр: классика.

Когда: 20 октября, 19:00.

Где: «Эрмитаж-Урал», ул. Вайнера, 11.

Стоимость билета: 1500 рублей.

20 октября в концертном зале музейного центра «Эрмитаж-Урал» состоится выступление инструментального дуэта Sax_Cello. В его состав входят саксофонистка Тамара Парамонова и виолончелист Александр Терещук. Музыканты исполнят произведения, написанные в эпоху барокко с XVII по XVIII век. В частности, в этот вечер прозвучат мелодии таких композиторов, как Орландо Гиббонс, Мэтью Локк и Генри Пёрселл. Организаторы обращают внимание, что рассадка зрителей производится свободно, то есть места не закреплены за зрителями.

Казань

Ева Польна с сольной программой «В сторону сердца»

Жанр: поп-музыка.

Когда: 5 октября, 19:00.

Где: МВЦ «Казань Экспо», ул. Выставочная, 1.

Стоимость билета: 2600–7000 рублей.

Российская поп-артистка, известная как голос группы «Гости из будущего», посетит Казань с сольным концертом. Новая программа носит название «В сторону сердца» в честь трека, который артистка представила в 2024 году. Помимо собственных композиций, Ева Польна исполнит несколько хитов из дискографии коллектива «Гости из Будущего». Посетители концерта услышат песни «Беги от меня», «Он чужой» и «Люби меня по-французски».

Романсы в исполнении Александра Малинина

Жанр: эстрада, русские романсы.

Когда: 21 октября, 19:00.

Где: Филармония Тукая, ул. Павлюхина, 73.

Стоимость билета: 4000–6500 рублей.

Народный артист России Александр Малинин, известный чувственным и проникновенным исполнением романсов, выступит в Казани с сольной программой. В неё вошли известные романсы «Дорогой длинною», «Белый конь» и «Я объявляю вам войну», а также эстрадные хиты Малинина «Нет пути назад» и «Если бы не ты». Вместе с артистом на сцену филармонии выйдут участники его лайв-бэнда, а также симфонический оркестр.

