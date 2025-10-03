Текст песни «ангел хранитель» певицы я про рок, смысл, интересные факты
В российской музыкальной индустрии появилась новая звезда — юная рок-исполнительница я про рок. Её эмоциональная песня «ангел-хранитель» сначала завирусилась в соцсетях, а затем покорила музыкальные чарты. «Рамблер» приводит текст этого трека, а также рассказывает об истории его создания, смысле и связанных с ним интересных фактах.
Текст песни «ангел-хранитель» певицы я про рок
[Интро]
Я буду самым отвратительным ангелом-хранителем,
Меня саму хоть кто-то защитил бы,
Но в моей обители нет места для жителей,
Я как лакрица, конечно, — на любителя.
[Куплет 1]
Тебе со мною не светит солнце,
И этот мир не для нас создан,
Пока над морем сияют блики,
Наши с тобой взгляды так дики.
Я замираю на одном месте,
Лишь вспоминая, что из созвездий
Нам не сложить наш путь совместный,
А может, мы так избегаем этих бедствий?
Ведь я буду…
[Припев]
Самым отвратительным ангелом-хранителем,
Меня саму хоть кто-то защитил бы,
Но в моей обители нет места для жителей,
Я как лакрица, конечно, — на любителя.
Самым отвратительным ангелом-хранителем,
Меня саму хоть кто-то защитил бы,
Но в моей обители нет места для жителей,
Я как лакрица, конечно, — на любителя.
[Куплет 2]
По пальцам можно пересчитать (Пересчитать)
Жизней, скольких мне защищать,
Уж приходилось мне не по нраву (Не по нраву),
Я всё храню, спасаю, а он снова в яму!
Я всё знаю — я обречённый сиять над морем, пока кто-то не утонет.
Я буду жить, надеюсь, вечно,
Мои, пусть крылья рваные, кто-то подлечит,
Ведь я буду…
[Бридж]
Самым отвратительным ангелом-хранителем,
Меня саму хоть кто-то защитил бы,
Но в моей обители нет места для жителей,
Я как лакрица, конечно, — на любителя.
[Припев]
Самым отвратительным ангелом-хранителем,
Меня саму хоть кто-то защитил бы,
Но в моей обители нет места для жителей,
Я как лакрица, конечно, — на любителя.
История создания песни «ангел-хранитель» певицы я про рок
Автором музыки и текста песни «ангел-хранитель» стала Елизавета Воротникова, выступающая под псевдонимом я про рок. В записи композиции ей также помогал саунд-продюсер dope.i.mean.
Как призналась исполнительница в своих соцсетях, она выложила отрывок из этого трека в TikTok в порыве эмоций, когда уже совсем отчаялась быть услышанной. Вскоре это песня завирусилась в соцсетях. На момент написания статьи видео в TikTok, в котором артистка исполняет эту песню под гитару, посмотрели более 6 миллионов раз.
О чём песня «ангел-хранитель» певицы я про рок
Лирическая героиня песни сравнивает себя с ангелом-хранителем. Правда, она сразу признаётся, что пользы от неё никакой, ведь она не может защитить даже саму себя. Этот трек наполнен самобичеванием. Девушка считает, что её тяжело полюбить, и пытается понять, почему были разрушены её отношения. Лишь в конце второго куплета она высказывает надежду, что её «рваные крылья» кто-то подлечит и всё наладится.
Интересные факты о песне «ангел-хранитель» певицы я про рок
- Сейчас исполнительнице Елизавете Воротниковой 16 лет. Песни она начала писать, когда ей было всего 11.
- Трек «ангел-хранитель» стал дебютной песней артистки. Хотя о Елизавете Воротниковой почти никто не слышал полгода назад, композиция попала в топ-100 российских чартов.
- Многие комментаторы в соцсетях сравнивают я про рок с Алёной Швец, которая также стала популярна благодаря душераздирающим песням под гитару.
