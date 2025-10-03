Текст песни «ангел хранитель» певицы я про рок, смысл, интересные факты

В российской музыкальной индустрии появилась новая звезда — юная рок-исполнительница я про рок. Её эмоциональная песня «ангел-хранитель» сначала завирусилась в соцсетях, а затем покорила музыкальные чарты. «Рамблер» приводит текст этого трека, а также рассказывает об истории его создания, смысле и связанных с ним интересных фактах.

Текст песни «ангел-хранитель» певицы я про рок

[Интро]

Я буду самым отвратительным ангелом-хранителем,

Меня саму хоть кто-то защитил бы,

Но в моей обители нет места для жителей,

Я как лакрица, конечно, — на любителя.

[Куплет 1]

Тебе со мною не светит солнце,

И этот мир не для нас создан,

Пока над морем сияют блики,

Наши с тобой взгляды так дики.

Я замираю на одном месте,

Лишь вспоминая, что из созвездий

Нам не сложить наш путь совместный,

А может, мы так избегаем этих бедствий?

Ведь я буду…

[Припев]

Самым отвратительным ангелом-хранителем,

Меня саму хоть кто-то защитил бы,

Но в моей обители нет места для жителей,

Я как лакрица, конечно, — на любителя.

Самым отвратительным ангелом-хранителем,

Меня саму хоть кто-то защитил бы,

Но в моей обители нет места для жителей,

Я как лакрица, конечно, — на любителя.

[Куплет 2]

По пальцам можно пересчитать (Пересчитать)

Жизней, скольких мне защищать,

Уж приходилось мне не по нраву (Не по нраву),

Я всё храню, спасаю, а он снова в яму!

Я всё знаю — я обречённый сиять над морем, пока кто-то не утонет.

Я буду жить, надеюсь, вечно,

Мои, пусть крылья рваные, кто-то подлечит,

Ведь я буду…

[Бридж]

Самым отвратительным ангелом-хранителем,

Меня саму хоть кто-то защитил бы,

Но в моей обители нет места для жителей,

Я как лакрица, конечно, — на любителя.

[Припев]

Самым отвратительным ангелом-хранителем,

Меня саму хоть кто-то защитил бы,

Но в моей обители нет места для жителей,

Я как лакрица, конечно, — на любителя.

© Страница певицы я про рок в VK

История создания песни «ангел-хранитель» певицы я про рок

Автором музыки и текста песни «ангел-хранитель» стала Елизавета Воротникова, выступающая под псевдонимом я про рок. В записи композиции ей также помогал саунд-продюсер dope.i.mean.

Как призналась исполнительница в своих соцсетях, она выложила отрывок из этого трека в TikTok в порыве эмоций, когда уже совсем отчаялась быть услышанной. Вскоре это песня завирусилась в соцсетях. На момент написания статьи видео в TikTok, в котором артистка исполняет эту песню под гитару, посмотрели более 6 миллионов раз.

О чём песня «ангел-хранитель» певицы я про рок

Лирическая героиня песни сравнивает себя с ангелом-хранителем. Правда, она сразу признаётся, что пользы от неё никакой, ведь она не может защитить даже саму себя. Этот трек наполнен самобичеванием. Девушка считает, что её тяжело полюбить, и пытается понять, почему были разрушены её отношения. Лишь в конце второго куплета она высказывает надежду, что её «рваные крылья» кто-то подлечит и всё наладится.

Интересные факты о песне «ангел-хранитель» певицы я про рок

Сейчас исполнительнице Елизавете Воротниковой 16 лет. Песни она начала писать, когда ей было всего 11. Трек «ангел-хранитель» стал дебютной песней артистки. Хотя о Елизавете Воротниковой почти никто не слышал полгода назад, композиция попала в топ-100 российских чартов. Многие комментаторы в соцсетях сравнивают я про рок с Алёной Швец, которая также стала популярна благодаря душераздирающим песням под гитару.

