Вы заново посмотрите на «Кино»: культовая группа выпустит новый альбом

Легендарная российская рок-группа «Кино», прославившаяся в восьмидесятых, анонсировала выпуск нового альбома «Молнии Индры». Его релиз состоится уже 3 октября. «Рамблер» поговорил с представителями группы «Кино» и музыкальными экспертами и выяснил, из чего будет состоять альбом, в чём уникальность подхода группы и зачем ей выпускать музыку без Цоя.

Каким будет новый альбом «Кино»

Фанаты предполагают, что название альбома было вдохновлено композицией «Транквилизатор» (1983), а для обложки были использованы рисунки Виктора Цоя. Как указано в пресс-релизе, альбом «Молнии Индры» будет состоять из 12 песен. Гитарист группы Юрий Каспарян рассказал, что для новой пластинки они пытались выбрать не слишком известные композиции из своей дискографии. В конечном счёте в лонгплей попали треки, которые участники сами хотели подсветить и показать аудитории.

Может, многие наши слушатели услышат эти песни впервые, будто это правда новый альбом группы «Кино». Тут много недооцененных композиций и много неожиданных, даже для нас, аранжировок.

В течение года коллектив работал над лонгплеем, собирая по слогам и кусочкам вокал покойного лидера группы Виктора Цоя. Его сын Александр Цой отметил, что к альбому «Молнии Индры» стоит подходить без ожиданий. Его слова приводятся в сообщении пресс-службы группы.

Там такой материал, такой звук. Если бы это выпустила какая-то новая группа, это был бы разрыв. Послушайте эти песни, дайте им шанс, и они вас не просто не разочаруют, а может быть, вы вообще заново посмотрите на группу «Кино», заново её полюбите. Потому что есть за что.

Как поделилась представительница пресс-службы группы Наталья Хомякова, группа не строит каких-то конкретных планов касательно своего развития. Если приходит идея, которая нравится всем, над ней начинают работать. Сейчас коллектив готовится к началу гастролей по России и ближнему зарубежью, которые закончатся стадионным концертом. Он пройдёт 21 июня 2026 года в «Лужниках».

Почему «Кино» выпускают новые версии своих композиций

Лидер группы «Кино» Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Уже после его смерти коллектив представил «Чёрный альбом». За основу были взяты демозаписи, созданные Цоем и Юрием Каспаряном летом 1990-го. Как считает журналист и музыкальный критик Игорь Цалер, эта пластинка, хотя и была закончена без участия Цоя, всё же является частью канона. Грядущий лонгплей «Молнии Индры», в котором музыканты совершенствовали уже готовый материал, повторяет идею «Чёрного альбома».

Говорят, что «Кино» без Цоя — не «Кино», но Юрий Каспарян тоже имеет право на творческое переосмысление старых песен группы. Если это делается деликатно и со знанием дела, то почему нет? Игорь Цалер журналист, музыкальный критик

В сентябре 2025-го «Кино» представили новую версию песни «Дождь для нас», которая изначально была выпущена в 1983 году. В ней можно услышать знакомую мелодию и голос, переложенные на свежую аранжировку. Благодаря этому композиция приобрела современное звучание и обогатилась инструментальными партиями. По мнению автора книг о рок-музыке Кирилла Разумова, переосмысление старых песен — «отличный ход».

Это очень нужно для современного молодого поколения, воспитанного на совершенно другом качестве звука. Кирилл Разумов музыкальный блогер, писатель

Музыкальный критик и медиаэксперт Евгений Бабичев в беседе с «Рамблером» отметил, что перезаписывать уже изданные песни или демозаписи — это приемлемая практика, если в основе лежит реальный голос исполнителя.

Это всё делается, чтобы история группы «Кино» жила, чтобы их песни не забывали, чтобы треки удачно вирусились в соцсетях. Евгений Бабичев музыкальный критик, медиаэксперт

При этом Бабичев считает, что писать новые песни и стилизовать чей-то голос под Виктора Цоя с помощью ИИ было бы обманом аудитории. Эксперт добавил, что сама группа против такого развития событий.

По мнению Бабичева, идеальным вариантом для «Кино» стал бы выпуск неизданных композиций, созданных во время расцвета группы. Такая пластинка имела бы эффект «разорвавшейся бомбы» и стала бы «подарком с небес». Бабичев привёл в пример Антологию The Beatles, первая часть которой была выпущена в 1995 году. Она заняла первое место в чарте Billboard 200 и восемь раз получила платиновую сертификацию.

Почему «Кино» не ищут нового вокалиста

Все эксперты считают, что «Кино» популярны не только у людей, заставших группу во восьмидесятые, но и у молодого поколения. При этом стратегия их продвижения после гибели Цоя была крайне необычна.

Кирилл Разумов отметил, что после смерти лидера группы часто распадаются. Например, такое случилось с Nirvana, Doors, Motörhead. Были и коллективы, которые после трагедии поменяли состав участников. Так сделали Grateful Dead, Thin Lizzy. Евгений Бабичев привёл также в пример Linkin Park, которые в 2024 году возобновили деятельность с новой вокалисткой. Эксперт вспомнил и о группе Queen. После гибели Фредди Меркьюри в 1991 году коллектив продолжил выступать. За это время они сменили несколько солистов, среди которых дольше всех задержались Пол Роджерс и Адам Ламберт. Хотя это и помогло группе продолжить существование, многие поклонники Queen были недовольны этим решением, посчитав, что Фредди Меркьюри заменить невозможно.

«Кино» же, в свою очередь, продолжают концертную деятельность и отказываются искать замену Виктору Цою. На концертах они проигрывают записанный голос покойного музыканта.

Тяжело вспомнить случаи, чтобы группы использовали комбинацию из записанного голоса вокалиста и вживую играющих музыкантов. Вполне возможно, что «Кино» уникальны. Кирилл Разумов музыкальный блогер, писатель

Разумов отметил, что, скорее всего, «Кино» потеряли бы популярность, если бы решили найти нового вокалиста. С этим мнением согласен Цалер.

Думаю, в случае «Кино» никакой новый вокалист не сможет соответствовать ни статусу и наследию группы, ни ожиданиям поклонников. Игорь Цалер журналист, музыкальный критик

По словам Бабичева, новый вокалист не вписался бы в концепцию группы.

Невозможно представить, что в «Кино» появится новый лидер. Наверное, против такого развития событий выступает и сын Цоя Александр, который сейчас является продюсером группы. Наверное, это не их формат, не их история. Поэтому «Кино» будут стараться сделать фигуру Виктора Цоя максимально успешной коммерчески уже для нового поколения слушателей. Евгений Бабичев музыкальный критик, медиаэксперт

