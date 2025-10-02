Гуф не будет выпускать ранее анонсированный альбом с Мари Краймбрери

Российский рэпер Алексей Долматов, наиболее известный как Гуф, передумал выпускать большой релиз с певицей Мари Краймбрери, анонсированный ещё в 2020 году. Вместо него артисты представят несколько синглов.

© Страница Гуфа в VK

Во время своего прямого эфира в соцсетях Гуф объяснил, что с пластинкой возникли большие проблемы, так как им не о чем сочинять песни.

«Мари Краймбрери вышла замуж за Даву, родила ребёнка, и целый альбом про то, как мы офигенно дружим и между нами ничего нет, мы не можем писать, высасывать это из пальца», — рассказал рэпер.

Артист заявил, что Мари Краймбрери записала только три хороших трека. Они выпустят их в формате синглов. Один выйдет на лейбле Краймбрери, а другой — у Гуфа.

Как признался рэпер, он хорошо общается с певицей, но они уже устали писать про дружбу между «пацаном и девчонкой».

Ранее бизнесмен Игорь Рыбаков заявил, что хочет купить дебютный альбом Гуфа, чтобы удалить его со стримингов.

Пиар-ход или реальная сделка: может ли Рыбаков удалить альбом Гуфа