МакSим рассказала, как выживала в Москве в начале карьеры

Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, призналась, что в первое время после переезда в Москву она зарабатывала, выступая с группой на улицах и в переходах метро.

© Ilya Moskovets/URA.RU/www.globallookpress.com

После выпуска дебютного альбома «Трудный возраст» в 2006 году МакSим надеялась, что она сможет выступать в ночных клубах и ресторанах Москвы. Она так уже делала в Казани, в своём родном городе. В столице же всё работало по-другому, поэтому администраторы ночных клубов не понимали, чего хочет начинающая певица.

МакSим призналась, что ей повезло и она встретила группу музыкантов, с которыми она пела вместе на улицах и в переходах в метро. Как рассказала артистка в интервью для издания «Сноб», их собиралось послушать много людей.

«Ну представьте: глаза как у Бэмби — и своим тонким вокалом я пою “Нежность” Майи Кристалинской», — поделилась МакSим.

Она добавила, что умела составлять трек-лист выступления так, чтобы «завоёвывать публику»: «Я начинала с чего-то весёлого, потом переходила на нотку грусти — и так цепляла людей, что даже полупьяные и курящие люди, те, кто “с понятиями”, подходили, били по плечу и говорили: “Сестра!”»

Аварии, алкоголизм и кома: трагедии и радости певицы МакSим