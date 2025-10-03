Кукарекающая Мадонна: кто такая фаворитка Киркорова Margo

Имя Маргариты Овсянниковой не покидает новостные сводки, а её совместная песня «Кукареку» с зарубежным рэпером Lil Pump покоряет чарты. Артистка открыто зовёт себя «звездой номер один» и «самой необычной девушкой в мире». Сейчас кажется, что она появилась из ниоткуда, но на самом деле Овсянникова давно прокладывала путь в шоу-бизнес. «Рамблер» рассказывает, что известно о певице, которую постоянно сравнивают с Ольгой Бузовой и Анастасией Волочковой, а также зовут «подопечной Филиппа Киркорова».

© Соцсети Margo

Начала с «козлят»: детство Марго Овсянниковой

Маргарита Овсянникова родилась 21 марта 1996 года в Макеевке, расположенной в Донецкой области. Уже в возрасте трёх лет бабушка привела будущую артистку во Дворец детского и юношеского творчества Джарты. Здесь Овсянникова стала ученицей народной студии пения «Глас», а также ходила на занятия танцами.

По воспоминаниям её педагога Светланы Гурьяновой, Марго уже тогда была «уникальным созданием». Маленькая Овсянникова обладала выдающейся памятью, а однажды сумела выучить песню на конкурс всего за один день. Об этом Гурьянова рассказала изданию «Донецкое агентство новостей» в марте 2024 года.

© Страница Margo в VK

Маргарита Овсянникова (крайняя слева) в детстве

В не менее восторженных словах об Овсянниковой отзывались её преподаватели по хореографии. Руководительница студии «Родничок» Елена Мымрикова хвалила будущую артистку за «целеустремлённость и трудолюбие».

Её первый номер — «Козлята», там она выносила большую капусту. Это была её главная миссия. Родители помогли, сделали реквизит, и она везде маршировала с капустой этой. Потом ей сделали сольный номер. В 2004 году мы поехали в город Бердянск, и она там заняла первое место. У неё был номер в стиле хип-хоп, на тот момент это было что-то такое: модный костюм, яркая девчонка.

Слова Мымриковой также приводит «Донецкое агентство новостей».

Несмотря на активную занятость в артистических кружках, Овсянникова не стала поступать на творческую специальность. Артистка планировала стать переводчиком, но, «зайдя не в ту дверь», отучилась на преподавателя английского. В каком вузе — неизвестно.

Впоследствии Овсянникова признавалась, что хотела просто выучить язык, но не работала по специальности ни дня. В интервью Алёне Жигаловой певица также рассказала, что в 16 подрабатывала хореографом и была вожатой в детском лагере.

«Не хуже Бузовой»: Овсянникова в «Доме-2»

Впервые Margo громко заявила о себе в 2017 году на реалити-шоу «Дом-2» на канале ТНТ. Участники проекта жили на одной территории и пытались поддерживать тёплые отношения, притом некоторые знакомства перерастали в романтику.

Ещё на этапе кастинга артистка заявляла, что способна составить достойную конкуренцию Ольге Бузовой — самой известной участнице и ведущей телепроекта. Овсянникова нередко становилась участницей конфликтов — преимущественно с девушками. Уже тогда, по оценке певицы, в день на неё подписывалось «по сорок тысяч человек». Это, по версии Овсянниковой, поссорило её с бывшей ведущей «Дома-2» Ксенией Бородиной: она заблокировала Margo и до сих пор не отменила своего решения.

Ровно через год Овсянникова покинула проект.

© Соцсети Margo

Мода и предпринимательство: Овсянникова-блогер

После 2018 года артистка сосредоточилась на развитии интернет-блога. К 2020 году её аккаунт в Instagram* набрал больше полумиллиона подписчиков. Овсянникова даже заняла должность главного редактора телеканала Fashion TV Russia, который специализируется на круглосуточной трансляции модных показов со всего мира. В 2020-м Овсянниковой удалось получить награду «Лучшего фешен-редактора года» на премии Topical Style Awards.

В том же году артистка основала креативное агентство The Most Media Group совместно с продюсером Артуром Еремеевым. Овсянникова занимала должность генерального директора. Офис фирмы располагался на Пресненской набережной в районе «Москва-Сити», но данных об успешных историях продвижения и клиентах организации нет. В мае 2022 года фирма прекратила обновлять свои социальные сети.

* — запрещён в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

«Молодая Мадонна»: первые шаги в музыке и знакомство с Киркоровым

Дуэт с Lil Pump — далеко не первая композиция Margo. В апреле 2021-го она выпустила песню Ice Baby 2.0, а в августе того же года представила трек «Взрослая». В марте 2022-го Овсянникова поделилась кадрами из студии, на которых предстала вместе с артисткой МакSим: молодая певица решила записать собственную версию хита «Знаешь ли ты». В клипе на композицию Овсянникова снималась беременной.

В том же году певица выпустила треки «Вдыхаем», «Только наверх» и «Как я». Текст для песни «Последний раз» написал хип-хоп-артист LYRIQ. В клипах на композиции «Эйфория» и «Виталий» снимались популярные люди — резидент Comedy Club Антон Лирник и футболист Дмитрий Тарасов, также известный как экс-супруг Ольги Бузовой. Композиции артистки не попадали в чарты, но всё же находили отклик у слушателей. Под её публикациями в соцсетях появлялись сотни лайков и поддерживающие комментарии. Например, её публикация с премьерой клипа на песню «Знаешь ли ты» в мае 2022 года собрала почти полторы тысячи лайков. Большинство поклонников Овсянниковой помнили её по «Дому-2» и писали, что она была для них любимой участницей.

© Соцсети Margo

По словам самой артистки, на одной из премий её заметил Филипп Киркоров. Король российской поп-музыки сравнил Овсянникову с «молодой Мадонной» и похвалил её танцевальную пластику. Спустя три года артист стал её продюсером, поэтому молодая певица стала появляться с ним на светских мероприятиях и красных дорожках. Сегодня же Овсянникова утверждает, что даже не платит Киркорову за продвижение и помощь; единственное, за что она даёт ему деньги, — это за парковку рядом с его домом.

Margo сегодня: «Кукареку», короткая стрижка и большой успех

Хотя Овсянникова давно занимается музыкой, заявить о себе по-настоящему ей удалось лишь в 2025 году. Зимой вышла её совместная песня с Филиппом Киркоровым, получившая название «Молодая Мадонна», а затем Овсянникова решила играть по-крупному.

Артистка целиком изменила образ: состригла длинные волосы в угоду короткой причёске, а также стала появляться на светских раутах с ярким макияжем. Основной акцент Овсянникова делает на губы: их артистка подкрашивает тёмными оттенками. Также певица изменила стиль одежды: сегодня её можно часто увидеть в массивных сапогах, коротких шортах и откровенных топах, внешне близких к бюстгальтерам.

21 июня 2025-го Margo приняла участие в концерте Димы Билана в необычном амплуа: она летала над зрителями, привязанная к воздушным шарам. Идею перформанса молодой артистке предложила продюсер Яна Рудковская. Впоследствии Марго заявляла, что чувствовала себя «совсем как Винни-Пух».

© Соцсети Margo

Margo и Lil Pump

Самым ярким творческим моментом Овсянниковой в 2025 году стала её совместная работа с американским рэпером Lil Pump. Музыкант известен синглом Gucci Gang, заработавшим трижды платиновый статус, а также сотрудничеством с хип-хоп-артистами Канье Уэстом, Лил Узи Вертом и многими другими. Об истории их знакомства Овсянникова рассказала журналистам на презентации клипа «Кукареку» 26 сентября.

Люди Лил Пампа написали мне о том, что приезжает очень популярный американский рэпер и хочет записать с кем-то совместную песню. Он спросил: «Кто сейчас самый популярный?» Ему ответили: «Марго сейчас на хайпе, Марго — номер один». Мы встретились на его концерте, а потом поехали на студию. Там мы поймали общее настроение и создали наше яичко. Из желтка разбилась я и закукарекала.

Во время беседы с Алёной Жигаловой в июле 2025-го Овсянникова упоминала, что пыталась свести знакомство с рэпером Tyga, также приезжавшим на концерт в Москву. Музыкант пригласил её на съёмки клипа, но на этом их общение прекратилось. Артистка подарила обоим рэперам кардиганы собственного бренда «Посвящённые»: на тканях воспроизведены репродукции художника-абстракциониста Малевича.

Подготовка аудитории к дуэту с Lil Pump началась ещё в июне 2025 года, когда Овсянникова поделилась в соцсетях роликом из студии. В видео она и рэпер стоят у микрофонов и записывают выкрики и реплики, но не поют. Живая премьера трека «Кукареку» состоялась на концерте Пампа в Дубае: Margo вышла на сцену на шпильках и, вдохновлённая пением, несколько раз едва не упала.

Сама композиция вышла 29 августа. Её продюсером стал Fargo, работавший с известными поп-певицами России, такими как Zivert, Bearwolf, Валя Карнавал и другими. Куплет песни написал Дима Лорен, подаривший ANNA ASTI «Царицу», «По барам» и множество других хитов. С такой звёздной командой продюсеров чартовый успех песне был обеспечен.

Невзирая на юмористический хук «Кукареку», сама песня, по словам Овсянниковой, рассказывает «о любви между Москвой и Майами». В интервью Басте на YouTube-шоу «Вопрос ребром» артистка заметила, что они добавили строчки про «Кукареку», чтобы «публика проснулась». С той же целью Овсянникова придерживается забавного образа: чтобы через юмор обращать на себя внимание и доносить до слушателя важные идеи.

Невзирая на насмешки в соцсетях, злые комментарии и попытки угадать, «сколько Пампу заплатили за участие в этом цирке», трек быстро поднялся в чартах. За рубежом трек также добился успеха, заняв 49-ю позицию общего чарта Billboard: песне даже удалось обогнать новый альбом Джастина Бибера.

Комментируя успех песни, продюсер Яна Рудковская в своих соцсетях заявила, что «Маргоша накукарекала», и подчеркнула: «Смех смехом, но в шоу-бизнесе все средства хороши».

В интервью после успеха «Кукареку» Овсянникова уже не скрывает, что давно целилась в топ-чарты и искала разные подходы. Например, она «пять месяцев искала Макана», чтобы записать с ним совместную песню, но без особого успеха — пока однажды певица не узнала, в каком спортзале он занимается. Во время личного знакомства рэпер пообещал, что запишет с ней трек, когда Margo попадёт в топ-чарт. Правда, впоследствии рэпер заблокировал артистку после сообщения «Почему ты всё ещё не здесь?», отправленного в 4 утра.

© Lil Pump

«Меня не перетроллить»: Margo и массовый хейт

Одно из самых широко критикуемых качеств Овсянниковой — это её неприкрытая самоуверенность. Певица безо всяких сомнений именует себя «звездой номер один», «иконой русской поп-музыки», «самой необычной девушкой в мире» и прочими пафосными титулами. В интервью Басте Овсянникова даже объяснила, что верит в дадаизм и потому отрицает «искусство, которое приелось», а себя считает «новым началом» и «тем самым постмодернизмом». Певица открыто считает непонятность своего творчества изюминкой, которая позволяет ей добиваться успеха.

Margo никогда не прячется от критики и неуважительных комментариев в свой адрес, а некоторые посты от хейтеров даже публикует в своём аккаунте. Ни она, ни представители её команды не чистят ненавистные комментарии в соцсетях, а на вопрос «Кто её пропихнул» артистка напрямую отвечает: «Пропихнуть бездарность невозможно». Например, так она говорила о себе в интервью «Комсомольской правде» в июле 2025 года:

Я действительно считаю себя талантливой и знаю, что Филипп Киркоров никогда бы не взялся за бездарную артистку, — это же его репутация. Как многие пишут: «Марго везде, я больше так не могу!» Сделать так, чтобы Марго вдруг не появлялась у вас в рекомендациях, — невозможно. Можно даже переехать в другую страну, но меня показывают во всех странах. Русскоговорящие друзья и поклонники пишут мне: «Ты в рекомендациях, вне зависимости от того, где мы живём».

Другая сильная сторона образа Овсянниковой — это её умение обратить любой ненавистный комментарий в свою пользу. Когда Лариса Долина рассмеялась над «Кукареку» в эфире «Шоу Воли», Margo не увидела в этом ничего плохого. Молодая певица, наоборот, порадовалась, что её песня «вызвала эмоции», и выразила надежду, что ей удастся позаниматься вокалом у Долиной.

Когда звёздный адвокат Екатерина Гордон назвала её «фриком», сравнила со скандальной Анастасией Волочковой и предположила, что Овсянникову «пропихивают за деньги», певица возразила, посчитав себя «иконой стиля». В своих соцсетях Margo также отметила, что люди часто не понимают контекст её высказываний, и посоветовала ненавистникам поработать над эрудицией.

Если вы не смогли разгадать, о чём я говорю, то читайте книги, изучайте что-то, как-то развивайте свой мозг. Пойдите на стрельбу, в конце концов, это очень хорошо развивает полушария. Желаю всем быть такими фриками, как я.

Овсянникова также открыто высказывалась о соперничестве с ANNA ASTI. По слухам, оно началось из-за Дмитрия Лорена — автора песен, прекратившего работу с «Царицей» ради сотрудничества с Margo.

Я аплодирую людям, [которые меня критикуют], потому что каждый, кто поёт мою песню, смеётся. «Кукареку» в какой-то степени — это и правда очень смешно. Может, [ненавистникам] кажется, что они где-то троллят. Уровень моего троллинга ещё никто не перескакал.

Среди других недоброжелателей Margo — телеведущая Ида Галич, журналистка Мадонна Мур, телеведущая Ксения Бородина, рэперы Macan и Егор Крид и даже невеста Григория Лепса Аврора Киба. Правда, с последней Овсянниковой всё же удалось помириться.

Объяснить популярность Margo можно предсказуемыми и пошлыми намёками, что за её успех просто кто-то заплатил. Но если оглянуться на её карьеру, можно увидеть кропотливый и длительный путь на вершину. Судя по всему, основной инструмент Margo — это умение заставить о себе говорить, что впоследствии ведёт и к успеху в чартах, и к обретению новых поклонников.

Из спортзала на сцену: кто такая BEARWOLF, исполнившая трек GODZILLA