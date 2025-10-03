Юлия Савичева призналась, что получала миллионы отказов из-за внешности и голоса

Российская певица Юлия Савичева поделилась, что получала миллионы отказов, в том числе из-за голоса, внешности и поведения. Она назвала такую критику «учёбой», через которую проходят все артисты. Личным опытом Савичева поделилась в преддверии восьмого сезона конкурса «Музыкастинг», в котором она будет принимать участие как эксперт.

© Предоставлено пресс-службой «Нового Радио»

Юлия Савичева считает, что у многих начинающих исполнителей есть одна губительная черта. Они быстро сдаются после отказов, хотя нужно, наоборот, продолжать идти напролом: «Миллионы, миллионы раз я слышала слово “нет”! Кто-то говорил, что мой голос “не такой”, кто-то считал, что выгляжу я “как-то не так” или веду себя неподходящим образом. Через это все проходят. Ты начинаешь очень придирчиво относиться к тому, как ведёшь себя на сцене. Это учёба».

Певица отметила, что следует разграничивать критику, которую тебе дают более опытные наставники: «Ты должен понимать, к чему нужно прислушаться, а от чего лучше бежать. И здорово, что такие проекты, как “Музыкастинг”, собирают топовых экспертов из индустрии, которые стараются быть честными, непредвзятыми, дать молодым музыкантам максимум».

«Музыкастинг» — это конкурс для перспективных авторов и исполнителей, победителя в котором выберут слушатели «Нового Радио», известные артисты и эксперты музыкальной индустрии. Полуфиналы «Музыкастинга» пройдут с 6 по 10 октября. Среди звёзд, оценивающих номера участников в прямом эфире, — Юлия Савичева, Анна Плетнёва из «Винтажа», Лолита, Akmal`, nkeeei, Ольга Серябкина и другие. Услышать и увидеть выступления можно в эфире «Нового Радио» и на RUTUBE.

Недавно Савичева решилась на кардинальную смену образа. Из поп-принцессы она превратилась в рок-бунтарку. По словам исполнительницы, она почувствовала, что рок снова становится популярным, ещё 2,5 года назад. Последний на сегодня альбом «9» артистка полностью записала в этом стиле.

