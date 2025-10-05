Лолиту преследуют братки из 90-х, Мот теряется в онлайне: новые синглы

Лолита вспоминает о разборках в 90-е, Мот чувствует себе одиноким в эпоху онлайн-общения, а «Бонд с кнопкой» теряют любовь. О самых интересных песнях, выпущенных на прошедшей неделе, читайте в подборке «Рамблера».

Лолита — «90-е»

Жанр: поп.

Поп-дива Лолита решила привнести в своё творчество немного мрака и поностальгировать по одному из самых тяжёлых периодов современной России — по 90-м. В своей песне она собирает все клише, ассоциирующиеся с этим временем: братки, перестрелки, дискотеки в клубах. С их помощью она рассказывает историю о несчастной любви. Согласно сюжету главный герой боится подойти на дискотеке к девушке, которая ему нравится. Пока он наблюдает за ней издалека, к ней уже «подкатывает» другой — «районный, бухой, с бритой головой». Он начинает приставать к девушке, и главный герой не может этого стерпеть. Конфликт решается на перестрелках. Хотя «Бог уберёг» парня-защитника, девушка на него внимания всё равно не обратила: слишком он для неё беден.

Лолита решила погрузиться в 90-е по полной, поэтому и звучание для трека подобрала соответствующее. Главная роль отведена акустической гитаре, добавляющей дворовой атмосферы. Певица искусно сочетает немного отстранённое повествование в куплетах и надрывный вокал в припевах.

«Бонд с кнопкой» — «Любовь»

Жанр: инди-рок.

Группа «Бонд с кнопкой», резко набравшая популярность весной этого года благодаря треку «Кухни», готовится к выходу альбома «Дом». В преддверии его релиза коллектив представляет песню под названием «Любовь». Если артисты обычно обращаются к этому чувству в контексте романтических отношений, то «Бонд с кнопкой» смотрят на любовь более обширно. В их представлении она связана с человечностью и смыслом жизни. Используя поэтичную лирику, музыканты говорят, что люди сами с лёгкостью изгнали любовь.

Трагический смысл композиции «Бонд с кнопкой» подчёркивают с помощью насыщенного звучания. Артисты объединяют в треке партии гитар, фортепиано, струнных. Особой эмоциональности песня достигает благодаря детскому хору, поющему на протяжении почти всей песни.

Мот — «одинок.Net»

Жанр: поп.

Матвей Мельников, он же Мот, в новой песне рассуждает о последствиях интернет-зависимости. Лирический герой композиции считает себя одиноким в эпоху онлайн-общения. Мот в своём привычном стиле совмещает танцевальный поп с хип-хопом. Чтобы погрузить слушателей в интернет-эстетику, артист использует холодные электронные мелодии и клацанье по клавишам. Мот даже вставил звук уведомления из популярного в нулевые мессенджера ICQ, который многие помнят как «аську».

Cream Soda — «Подруга»

Жанр: электроника.

Группа Cream Soda представила первый сингл в этом году. «Подруга» выполнена в привычном для коллектива стиле танцевальной электроники. Хотя акцент в треке сделан на мощных битах, в лирике происходит не менее интересная драма. В центре сюжета ссора подруг. Может показаться, что вокалистка Afelia исполняет песню от лица двух девушек: одна делает что хочет, а другая ругает её за глупые действия. Но вполне вероятно, это лишь противоречивые мысли одной героини. Почти всю песню Afelia поёт весьма отстранённо, но в момент кульминации она врывается с надрывным «Плевать». Эта строчка будто ставит точку в её размышлениях.

TRITIA, polnalyubvi — «Изоляция»

Жанр: альтернативный рок.

Группа TRITIA и инди-артистка polnalyubvi, которая с недавних пор выпускает музыку в стиле рок, в этом году уже представили совместную песню «Сон». Теперь же они объединились для записи трека «Изоляция». Композиция станет саундтреком специального обновления онлайн-игры «Мир кораблей».

В треке развёртывается эпичная битва между одинокой героиней и целой армией врагов. Мысли девушки, отважно вступающей в бой, озвучиваются нежным высоким голосом polnalyubvi. За наваждение страхов отвечает лидер TRITIA Вячеслав Мартюшов. Гитарные соло, экстрим-вокал и мощный инструментал придают песне ощущение грандиозности.

внимание брусника!, YERKATT — «Вспомни меня»

Жанр: инди-поп.

Поэкспериментировав с танцевальным поп-звучанием, группа «внимание брусника!» возвращается к привычной меланхолии. Для новой песни, представляющей собой диалог между бывшими возлюбленными, коллектив объединился с музыкантом YERKATT.

Композиция начинается с куплета, в котором герой уходит от девушки, не оставляя после себя следов. Та же принимает неизбежность расставания и отказывается искать его. Каждый из них желает лишь одного: чтобы о них вспоминали. Для этой композиции музыканты выбрали спокойное инструментальное сопровождение. Трогательности песне добавляют хрупкие вокализы от Сони Брусники, солистки группы «внимание брусника!».

