Тейлор Свифт готовится выйти замуж в новом альбоме Life Of A Showgirl

Американская поп-звезда Тейлор Свифт представила альбом The Life Of A Showgirl, ставший 12-м в её дискографии. В лонгплей вошли 12 композиций, ни одна из которых не была представлена в виде сингла до премьеры альбома.

© Javier Rojas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Основными продюсерами пластинки стали Макс Мартин и Shellback: в последний раз Свифт работала с ними больше десяти лет назад, когда выпускала коммерчески успешный альбом 1989. The Life Of A Showgirl был записан в перерывах между концертами The Eras Tour, закончившегося зимой 2024 года.

Поклонники Свифт предполагали, что она пригласила продюсеров для возвращения к хитовому поп-звучанию, но певица снова обманула их ожидания. Новый альбом записан в ретроэстетике и мог бы отлично вписаться в дискографии ABBA, Стиви Уандера, Fleetwood Mac и даже рок-группы Eagles. Танцевальных поп-откровений, сделавших 1989 рекордно хитовым альбомом, здесь нет, но есть баллады о долгожданном счастье, мрачный эгоцентризм и дерзкие оскорбления, о которые можно порезаться.

Общее звучание — не единственное, в чём Свифт обманула ожидания поклонников. Визуальное оформление пластинки намекала, что основу альбома составит эстетика танцовщиц бурлеска, одетых в откровенные наряды и сверкающих улыбкой со сцены. За этим образом читается сама Свифт и её жизнь на публичном обозрении, но строчек про тяготы славы в альбоме почти нет. Вместо этого артистка поёт оды своему жениху, спортсмену Трэвису Келси, мечтая «родить от него целый этаж детей» и благодаря его за «спасение волшебной палочкой». Уверенность Свифт, что нынешний избранник окажется «тем самым», превращает релиз в сборник счастливых, наивных песен о любви и грядущей свадьбе с редкими зарисовками о жизни поп-звезды. Лонгплею куда больше подошло бы название Lover, но, увы, Свифт уже выпустила такой альбом в 2019 году.

В тех редких случаях, когда артистка всё же рассуждает о своём месте в индустрии, она предстаёт гордой, конфликтной и бескомпромиссной. Особенно выделяется трек Actually Romantic, по догадкам многих посвящённый поп-артистке Charli XCX. Певица, выпустившая нашумевший альбом BRAT в 2024-м, намекала на Свифт в своём треке Sympathy Is A Knife. В тексте композиции Charli XCX признавалась, что Свифт заставляет её сомневаться в себе. Певица также записала совместную песню с Билли Айлиш: обе артистки потеряли первое место в чарте из-за альбома Свифт The Tortured Poets Department.

Actually Romantic — это едкий и местами необоснованный ответ на «чрезмерное внимание» Charli XCX. Здесь Свифт удивляется, что о ней «так много говорят» и видит в этом не повод для обиды, а попытку с ней заигрывать. Это даже удивительно, ведь BRAT стал самым вирусным поп-альбомом года, а пластинка Свифт упустила каждую из своих номинаций на «Грэмми». Говоря объективно, у Charli XCX было полно других забот, помимо этого надуманного конфликта. Хотя Свифт и пытается продемонстрировать безразличие к испорченным отношениям, в Actually Romantic тяжело не заметить уязвлённое эго женщины, привыкшей к безупречности и непобедимости.

Пластинка завершается титульной композицией, записанный совместно с молодой поп-артисткой Сабриной Карпентер. Трек The Life Of A Showgirl — единственный, соответствующий заявленной эстетике альбома. В нём Свифт одновременно жалуется на жизнь в софитах и гордится тем, что ненавистники не дождутся её гибели, ведь теперь «она бессмертна». Это вполне жизнеутверждающий трек, которым Свифт словно пытается сказать «Жизнь прекрасна, я творчески успешна, а мнение врагов меня не волнует». Это достойный финал для альбома, но постоянное упоминание недоброжелателей всё же заставляет задуматься над искренностью Свифт и её героини.

