Убийственная любовь и метал по-ведьмачьи: зарубежные новинки недели

Певица Luvcat потихоньку убивает дорогого возлюбленного, а дарк-поп-артист Artemas сомневается в собственной привлекательности. Молодая поп-группа Good Neighbours учит беззаботно относиться к миру, а AFI, наоборот, обращаются к мрачной классике. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

Синглы

Artemas — superstar

Жанр: дарк-поп о любовной одержимости.

Поп-артист Artemas, получивший известность в TikTok, выпустил новый танцпольный хит об одержимости. В нём музыкант с тоской и голодом наблюдает за возлюбленной, которую зовёт «суперзвездой». Себя он, наоборот, жалеет: не будучи «произведением искусства», лирический герой уверен, что не сможет завоевать расположение девушки. Дарк-поп-продакшен вместе с навязчивым электронным ритмом привлекает даже больше слушательского внимания, чем содержание, поэтому песню можно слушать, даже не будучи безответно влюблённым.

Luvcat ft. John Cooper Clarke — He’s My Man

Жанр: инди-баллада с лёгким готическим флёром.

Молодая ливерпульская артистка Софи Ховарт, выступающая под псевдонимом Luvcat, переосмыслила собственную песню He’s My Man. Композиция впервые вышла в 2024 году и стала вирусной в TikTok. Её героиня — обезумевшая женщина, чрезмерно привязанная к своему любимому человеку. Её обожание настолько сильно, что принимает форму одержимости и заставляет героиню отравить партнёра, чтобы он остался с ней наверняка.

В новой версии композиции роль обречённого возлюбленного играет 76-летний панк-поэт Джон Купер Кларк. Его полуживой голос добавил композиции ещё большей готичности и придал ей сходство с альбомом Murder Ballads в исполнении Ника Кейва. Лонгплей вышел в 1996 году и по сей день считается культовым. Обновлённое звучание наверняка встретит одобрение как среди её поклонников, так и среди почитателей Кейва и Джона Купера Кларка.

Mental Cruelty ft. Signs Of The Swarm — Helheim

Жанр: симфонический дэткор с призвуками фолка.

Крупнейшие дэткор-группы андерграунда объединили усилия, чтобы выпустить песню в стилистике видеоигры «Ведьмак». Основная сюжетная локация композиции — мир мёртвых Хельхейм, позаимствованный из скандинавской мифологии. Повествование ведётся от лица великанши Хель, в честь которой мир был назван. Текст, написанный от её имени, звучит слегка иронично, ведь исполняет его мужчина.

Солист Mental Cruelty пафосно и амбициозно провозглашает власть Хель над миром мёртвых, а панические партии струнных придают композиции фольклорного флёра: нечто подобное могло бы встретиться, например, у отечественной группы Ay Yola. Фронтмену Signs Of The Swarm досталось громогласное аутро: вокалист ставит жирную точку, окончательно обеспечивая треку титул «одной из самых мощных метал-коллабораций года».

Альбомы

Good Neighbours — Blue Sky Mentality

Жанр: безоблачный поп.

Для кого: для неудержимых оптимистов.

Лето закончилось ещё месяц назад, но не для поп-группы Good Neighbours. В своём дебютном альбоме британский коллектив пытается научить слушателя «мировоззрению голубого неба» — иными словами, приучает видеть жизнь безоблачной и непоколебимо счастливой. По словам музыкантов, таким подходом они пытаются сделать мрачный мир «чуть ярче».

Для этого коллектив использует фальцет, солнечные инструменты и исключительно мажорную тональность, что позволяет сравнивать их музыку с творчеством коллективов Milky Chance, Empire Of The Sun и даже с последними работами группы Foals. Лето, конечно, альбом не вернёт, но, возможно, поможет пробудить приятные воспоминания о жарких деньках.

Thrice — Horizons/West

Жанр: самый разный рок для увлечённых.

Для кого: для поклонников рок-музыки разных эпох.

Самый увлекательный рок-альбом дня выпустила американская группа Thrice. Horizons/West продолжает альбом Horizons/East, выпущенный в 2021 году; правда, чётко выраженной концептуальной связи между двумя релизами нет. Оба альбома слушаются как сборники качественного рока, собранного из элементов разных жанров.

В открывающем треке Blackout коллектив как бы заискивает перед слушателями, погружая в манящий трип-хоп в стиле Massive Attack. К середине хронометража песня обманывает ожидания, непредсказуемо превращаясь в стадионный панк-рок. В песне Gnash коллектив бросается в нигилистический гранж а-ля Nirvana, а в Holding On совмещает тоскливость Radiohead со стройным шумом. Стремление сочетать несочетаемое не только делает пластинку интересной, но и придаёт ей некой прогрессивности.

AFI — Silver Bleeds The Black Sun

Жанр: готический рок.

Для кого: для всех, кто не может оставить чёрную подводку для глаз в прошлом.

Американская рок-группа AFI решила попробовать силы в постпанк-эстетике. Коллектив выпустил 12-й альбом, целиком записанный по готовым формулам таких коллективов, как Joy Division, Bauhaus, Depeche Mode и The Cure. Невзирая на желание зазвучать в другой стилистике, AFI не отказались от своего привычного драматизма и придали эмоционально плоскому постпанку приятной живости. К тому же в альбоме немало современных приёмов, благодаря которым песни звучат гармонично и предсказуемо, что несвойственно постпанку в его исконном виде.

Добавив в альбом чуточку себя и гладкого продакшена, AFI смогли обновить собственную стилистику и привычное понимание того, как звучит постпанк. Увы, этого оказалось недостаточно, чтобы создать захватывающий альбом без намёка на творческий кризис.

Anthony Vincent — KPop Style Hunters

Жанр: кавер-метал.

Для кого: для всех, кто не воспринимает иную музыку, кроме тяжёлой, и поклонников незамысловатых экспериментов.

Американский музыкант Энтони Винсент, известный скрещиванием поп-композиций со стилистикой различных метал-команд, решил не отставать от массовой истерии по мультфильму «K-pop-охотницы на демонов». Артист выпустил мини-альбом, в который вошли четыре песни из мультфильма. Винсент сделал их особенными, исполнив в стиле групп System Of A Down, Sleep Token, Linkin Park и Slipknot. В оригинале эти песни исполнялись женским коллективом HUNTR:X и бойз-бэндом Saja Boys.

Эксперимент Винсента нельзя назвать удачным в полной мере: проблема в банальном непопадании в стилистику некоторых коллективов. Тем не менее мини-альбом вполне способен приобщить поклонников метал-музыки к мультфильму, на который они в ином случае не обратили бы внимания.

