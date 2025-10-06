Тейлор Свифт танцует кабаре в клипе на песню The Fate Of Ophelia

Американская поп-певица Тейлор Свифт выпустила яркий клип на трек The Fate Of Ophelia. Песня вошла в новый альбом артистки The Life of a Showgirl, релиз которого состоялся 3 октября.

Музыкальное видео срежиссировала сама Тейлор Свифт. В нём певица предстаёт в образах танцовщиц из разных эпох. Заканчивается клип кадром, в котором Свифт, одетая в сценический костюм, лежит в ванной и смотрит в камеру. Он повторяет обложку её альбома.

<img class="" src=""/>

Премьера видео изначально состоялась в американских кинотеатрах на вечеринках, посвящённых новому релизу.

The Life of a Showgirl — 12-й студийный альбом Тейлор Свифт. Он вызывал неоднозначную реакцию у поклонников: кто-то называет его лучшей работой певицы, а кто-то, наоборот, самой скучной. В лонгплей вошли 12 треков, ни один из которых не был представлен в виде сингла до премьеры пластинки.

