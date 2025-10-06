Главное в музыке за неделю: новый альбом «Кино», Стас Михайлов готовит фильм
На прошедшей неделе легендарная группа «Кино» представила новый альбом, а Стас Михайлов объявил о работе над художественным фильмом-автобиографией. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».
Новости недели
The Rolling Stones выпустят новый альбом в 2026 году
Культовая британская рок-группа The Rolling Stones в следующем году планирует представить свой 25-й студийный альбом, а также отправиться в тур в его поддержку. Над пластинкой работал продюсер Эндрю Уотт, который участвовал в создании предыдущего альбома коллектива Hackney Diamonds. Этот лонгплей принёс The Rolling Stones «Грэмми» за «Лучший рок-альбом».
Стас Михайлов готовит фильм-автобиографию
Народный артист Российской Федерации Стас Михайлов готовит фильм о своей жизни и пути к успеху. Проект будет представлять собой художественную картину с элементами вымысла, но основанную на достоверных событиях. Михайлов будет играть рассказчика, а главная роль достанется актёру.
Стало известно имя артиста, который выступит на Супербоуле-2026
Пуэрто-риканский певец Bad Bunny даст шоу в перерыве Супербоула, финального матча американской Национальной футбольной лиги. Одно из главных спортивных событий мира пройдёт 8 февраля 2026 года. За первенство поборются команды «Даллас Ковбойз» и «Грин Бэй Пэкерс». Ранее на Супербоуле в разные годы выступали известные артисты Кендрик Ламар, Рианна, Ашер, Бейонсе, Леди Гага и другие.
Сергей Жуков дебютирует как актёр театра
Лидер группы «Руки Вверх!» получил свою первую роль в театре. Он сыграет в спектакле о Великой Отечественной войне «Ты у меня одна». Премьера состоится 16 октября в Московском Губернском театре. Специально для постановки Жуков написал 15 песен и снял несколько роликов. Сцену с музыкантом разделит его 15-летний сын Энджел, который исполнит главную роль.
Рэпер Баста дал концерт в московском метро
Хип-хоп-артист Баста без предупреждения выступил в метро на станции «Мякинино». Шоу было приурочено к скорой премьере спектакля по его песням «Любовь без памяти». Она состоялась 4 октября в «Вегас Сити Холле». В вестибюле метро Баста исполнил четыре своих трека: «Сансару», «Выпускной (Медлячок)», «На заре» и заглавный сингл постановки «Любовь без памяти».
Релиз недели
«Кино» — «Молнии Индры»
Культовая рок-группа «Кино» представила новый альбом. В него вошли 12 не самых известных песен из ранней дискографии коллектива. «Кино» переосмыслили их и написали для них новые аранжировки. Группа работала над пластинкой в течение года, собирая по слогам и кусочкам вокал покойного лидера Виктора Цоя.
Материал недели
Певица Margo резко набрала популярность этим летом после анонса совместного трека с американским рэпером Lil Pump «Кукареку». Артистка, не стесняясь, называет себя «звездой номер один» и «самой необычной девушкой в мире». «Рамблер» рассказывает, как исполнительница была связана с шоу «Дом 2», с чего началась её музыкальная карьера и за что её ненавидят другие знаменитости.