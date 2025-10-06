Джису из K-pop-группы Blackpink анонсировала сингл-коллаборацию Eyes Closed

Участница южнокорейского гёрлз-бэнда Blackpink Джису объявила о скором выходе трека Eyes Closed. Он был записан в коллаборации с другим артистом, имя которого официально пока не разглашается.

© Соцсети Джису

На фотографии, появившейся в соцсетях лейбла артистки, можно увидеть саму Джису, а также силуэт мужчины на заднем плане. Певица подписала пост так: «Дуэт уже близко». Издание soompi, ссылаясь на сообщение корейского медиа The Korea Herald, пишет, что в создании песни принял участие Зейн Малик. Он известен как сольный исполнитель и бывший участник бойз-бэнда One Direction.

Джису дебютировала сольно в 2023 году. В феврале 2025 года артистка представила свой первый мини-альбом Amortage через собственный лейбл Blisoo.

