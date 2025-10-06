Каким получился мюзикл «Любовь без памяти» по песням рэпера Басты

4 октября в московском Vegas City Hall состоялся премьерный показ мюзикла «Любовь без памяти». Постановка была создана из композиций рэпера Басты и частично рассказывает историю его творческого становления. Автор «Рамблера» побывал на премьере и делится своими впечатлениями.

Сюжет мюзикла «Любовь без памяти» рассказывает о начинающем музыканте Саше. Молодой, амбициозный и талантливый парень переезжает из Ростова в Москву, чтобы стать известным музыкантом. Герой сталкивается с холодным столичным приёмом и встречает девушку Катю, в которую влюбляется. Обстоятельства мешают паре быть вместе: девушка должна уехать на учёбу в Париж, а её бывший молодой человек строит козни. На протяжении мюзикла Катя пытается осознать, что испытывает к Саше, а он — построить карьеру в музыкальной сфере.

Его история напоминает путь самого Басты, который переехал в столицу больше 20 лет назад. Их основное отличие в том, что Василий Вакуленко (настоящее имя Басты) активно выступал ещё до переезда в столицу: так, его песня «Моя игра» была впервые представлена ещё в 1998 году. В Москву же рэпер переехал только в 2005-м.

© Юлия Губина

Режиссёром постановки выступил Алексей Франдетти — автор мюзикла «Стиляги», поставленного в 2019 году на сцене Театра наций. За этот спектакль Франдетти получил «Золотую маску». В 2023-м режиссёру довелось впервые поработать с Бастой: вместе они поставили в «Ленкоме» хип-хоп-спектакль Маяковский, в котором были использованы хиты рэпера «Сансара», «Моя вселенная» и песня «Акробаты разбитых надежд», написанная специально для постановки.

Работа над «Любовью без памяти» началась в 2024 году. Автором пьесы стал драматург Антон Аносов. По словам Франдетти, с Бастой они советовались «нечасто, но продуктивно». В самом начале работы с рэпером обсудили сюжет и порядок сцен. Баста также добавил в сценарий несколько шуток: они легко узнаются, потому что сильно выбиваются из в основном складной речи главного героя. Мелкие правки рэпера придают постановке динамики, жаль, что их немного.

© Юлия Губина

Постановка разбита на два действия, в каждом из которых звучит по 11 песен. Среди них есть главные хиты Басты, среди которых «Сансара», «Моя игра» и «Выпускной (Медлячок)» и другие. А также менее известные широкой публике песни. Несколько композиций — к примеру, Russian Paradise и «Жульбаны» — позаимствованы из дискографии криминального альтер эго Басты — Ноггано.

Чаще всего музыкальные номера иллюстрируют сюжетные перипетии, но иногда уводят зрителя в сторону — например, когда главный герой вспоминает о криминальном ростовском прошлом или говорит по телефону с мамой. Такие сцены никак не влияют на основную историю, поэтому в них тяжело увидеть что-то, кроме настойчивой решимости использовать отдельные песни Басты любым возможным способом.

© Юлия Губина

Это даже хорошо, ведь основная сюжетная линия проста, немного наивна и предсказуема. Её главный герой настолько мягок и безупречен, что кажется обречённым на счастливый финал без больших потерь и серьёзных трудностей. Постановка охватывает очень короткий временной промежуток и не затрагивает более мрачные периоды жизни Вакуленко — к примеру, не упоминается наркотическая зависимость, о тяжёлой борьбе с которой сам музыкант рассказывал не раз.

Нехватка сюжетных сюрпризов с лихвой восполняется зрелищностью. В «Любви без памяти» задействованы 50 тонн декораций-трансформеров и 40 управляемых лебёдок — специальных устройств, способных поднимать и опускать тяжёлые грузы. Среди декораций — фасады дома и метро, изрядно задекорированные студии звукозаписи и даже настоящий кабриолет. Авторы выкупили его специально для постановки.

© Юлия Губина

Действие разворачивается на круглой сцене — и, по словам художника-постановщика Анастасии Пугашкиной, такие условия вызвали у команды некоторые трудности.

Круглая сцена просматривается со всех сторон. У неё нет закулисного пространства в традиционном понимании, а только небольшой портал в глубине. Это уникальный опыт, но поставить спектакль на 360° — это настоящий вызов не только для сценографа, но и для всей команды.

Авторы постановки умело использовали едва ли не каждый сантиметр: это особенно заметно в групповых номерах. К примеру, в «Жульбанах», рассказывающих о юности главного героя в Ростове, можно одновременно наблюдать за историями обокраденного приезжего, продавщицы пирожков и бабушки, внезапно использующей ходунки для головокружительного танца. В других номерах хореография используется как дополнительная иллюстрация эмоциональных перипетий главных героев. Так, когда главные герои выясняют отношения, позади них на двухэтажной конструкции танцуют ещё несколько пар, изображающих живые и эмоциональные конфликты. У каждой пары свои сюжет и динамика, поэтому за ними интересно наблюдать. Вездесущие танцы значительно оживляют номера и вызывают едва ли не больше любопытства, чем основной сюжет.

© Юлия Губина

Среди достоинств постановки также — её эпизодические персонажи. Это заикающийся хулиган Валера, отряд гопников, незаметно притулившихся с задней стороны декорации и щёлкающих семечки, и даже видеопроекции Сергея Бурунова и Марии Ароновой, сыгравших родителей возлюбленной Саши. Вся прелесть «Любви без памяти» раскрывается именно в мелочах, за которыми скрываются творческая дотошность и тщательная работа всей сценической команды.

© Юлия Губина

Название постановки позаимствовано из песни Басты 2010 года. Возможно, именно желание сделать мюзикл про любовь, а не про самого Вакуленко, лишило зрителя более серьёзных тем, мрачных поворотов и по-настоящему спорного главного героя. Саша — персонаж сугубо романтический, и в его образе не чувствуется криминальное прошлое, изрядно навязываемое флешбэками и комментариями второстепенных персонажей. С другой стороны, спорный герой вряд ли подошёл бы мюзиклу про любовь, но теоретически вписался бы в постановку «Моя игра». Это лишь говорит о том, что творчество и музыкальный образ Басты слишком многогранны, чтобы объять всю его историю в одной постановке.

Спектакль «Любовь без памяти» будет идти в «Вегас Сити Холл» в режиме ежедневного проката весь театральный сезон.

