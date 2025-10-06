Звук запустил специальный раздел, посвящённый рэперу Markul

Хип-хоп-исполнитель Markul отправился во вторую часть MDGA TOUR на автобусе музыкального сервиса Звук. В рамках гастролей артист посетит Ярославль, Владимир, Тверь, Череповец, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и другие города. В честь этого события Звук создал специальный раздел с бонусными материалами для фанатов.

© Предоставлено пресс-службой музыкального сервиса Звук

Внутри раздела можно найти плейлисты с треками из тура, закулисные фото и подсказки, где спрятан мерч артиста в разных городах.

Во время гастролей Markul также создаст несколько демоверсий своего будущего релиза. В конце октября поклонники исполнителя смогут выбрать лучший вариант с помощью голосования.

Как отметила директор по работе с артистами музыкального сервиса Звук Катя Комиссарова, цель этого проекта — создать дополнительный контекст вокруг вселенной Markul. «Спецраздел в Звуке даст фанатам уникальный контент из тура и позволит стать ещё ближе к любимому артисту. А автобус, превратившийся в передвижной билборд, поможет рассказать о Markul и его туре более широкой аудитории», — рассказала Катя Комиссарова.

