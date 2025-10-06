Группа «Бонд с кнопкой», выпустившая хит «Кухни», снялась в документальном сериале

Инди-фолк-группа «Бонд с кнопкой», резко набравшая популярность благодаря треку «Кухни», снялась в документальном сериале о новой российской музыке «Громко и честно». В проекте также приняли участие коллективы passmurny, Truckdrivers, артисты Soltwine и Yerkatt. Премьера должна состояться 10 октября на платформе «ВКонтакте».

© Страница группы «Бонд с кнопкой» в VK

За пять месяцев съёмочная группа проехала 30 000 км и 11 городов. Результатом работы стали пять мини-фильмов, представляющие собой визитки музыкантов со вставными клипами. Во время съёмок «Бонд с кнопкой» и Yerkatt записали новые песни.

Лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин сказал, что проект «Громко и честно» смог запечатлеть период их «глубокой энтропии и стремительного недоумения от происходящего». Золотухин также заверил, что сериал для него и для коллектива стал «большой любовью» и «значительной дружбой». Его слова приводит издание «Кино-Театр.РУ», ссылаясь на пресс-релиз.

Режиссёром документального проекта выступил Кирилл Алёхин. Он признался, что музыкантов они «выбирали сердцем»: «То есть слушали. Потом знакомились с теми, чьи песни заставили улыбаться, грустить, задуматься. За каждым хитом стоит история человека. И она всегда глубже и драматичнее, чем три минуты — даже самые прекрасные! — в вашем плейлисте».

Эксперты объяснили, как трек «Кухни» от «Бонда с кнопкой» изменил российскую музыку