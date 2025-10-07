Чья Джульетта: отличите песни Тейлор Свифт от строчек Шекспира

3 октября американская поп-звезда Тейлор Свифт выпустила свой 12-й альбом The Life Of A Showgirl. Невзирая на предсказуемый мгновенный успех, лонгплей столкнулся с критикой: не все слушатели оценили интимные откровения и прямолинейность лирики. Но так было не всегда. Некоторые из особенно удачных пассажей певицы сравнивали с шекспировскими. Пройдите тест и проверьте, сможете ли вы отличить строки английского драматурга от песен американской поп-артистки.

© Backgrid UK/www.legion-media.com; общественное достояние

Тест: отличите стихи Пушкина от рэпа