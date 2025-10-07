В Сети появился лайв-перформанс певицы Mirèle на фестивале «КРУТО»
Проект luxevideoclub выложил в свои соцсети часовой лайв-перформанс инди-певицы Mirèle. Он состоялся на музыкальном фестивале «КРУТО» 9 августа 2025 года.
На выступлении Mirèle можно было увидеть световую инсталляцию над рекой Клязьма. Например, во время песни «Бессоница» парили белые птицы, а во время трека «Приятное» прыгали тысячи красных сердец.
В организации перформанса проекту luxevideoclub помогали студия «СЕТАП» и лейбл «Диско-клуб». Как сообщили в пресс-службе, в будущем планируются и другие лайв-форматы с фестивалей.
Ранее Mirèle представила альбом «Тревожный тип привязанности», состоящий только из дуэтов с другими артистами. В нём приняли участие рэперы ЛСП, Слава КПСС, Петар Мартич, группы «Бонд с кнопкой», «Перемотка» и другие.
