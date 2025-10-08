Феликс Бондарев из RSAC объявил о завершении карьеры артиста
Лидер группы RSAC Феликс Бондарев написал в своих соцсетях, что прекращает выступать как артист. Он планирует сосредоточиться только на написании треков для других исполнителей.
«С собственными песнями покончено. Это была моя последняя авантюра. Последняя вспышка затянувшейся молодости. Отныне я — благоразумный и нетребовательный продюсер средней руки», — сообщил Феликс Бондарев.
В конце сентября Феликс Бондарев отправился в «последний тур» с группой RSAC. «Успевайте проводить эпоху», — написал по этому поводу музыкант. Перед этим коллектив сообщал, что концерты будут проводиться в акустическом формате «в связи с тяжёлыми предварительными продажами».
Последние шоу RSAC пройдут 16 ноября в Москве и 23 ноября в Санкт-Петербурге.
Помимо RSAC, Феликс Бондарев участвовал в группах «Щенки» и «Воллны».
