Феликс Бондарев из RSAC объявил о завершении карьеры артиста

Лидер группы RSAC Феликс Бондарев написал в своих соцсетях, что прекращает выступать как артист. Он планирует сосредоточиться только на написании треков для других исполнителей.

© Страница Феликса Бондарева в VK

«С собственными песнями покончено. Это была моя последняя авантюра. Последняя вспышка затянувшейся молодости. Отныне я — благоразумный и нетребовательный продюсер средней руки», — сообщил Феликс Бондарев.

В конце сентября Феликс Бондарев отправился в «последний тур» с группой RSAC. «Успевайте проводить эпоху», — написал по этому поводу музыкант. Перед этим коллектив сообщал, что концерты будут проводиться в акустическом формате «в связи с тяжёлыми предварительными продажами».

Последние шоу RSAC пройдут 16 ноября в Москве и 23 ноября в Санкт-Петербурге.

Помимо RSAC, Феликс Бондарев участвовал в группах «Щенки» и «Воллны».

