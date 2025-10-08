Иосиф Пригожин рассказал, кто изначально должен был петь «Губки бантиком»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что покупал трек «Губки бантиком» для своей жены, певицы Валерии, но в конечном счёте подарил его Кристине Орбакайте. Песня в её исполнении вышла в 2003 году.

Пригожин поделился, что купил композицию за три тысячи долларов. Он решил отдать её Орбакайте, потому что у Валерии на тот момент уже было несколько хитов, в том числе песня «Часики».

«В принципе этот хит Лере тоже не помешал бы. Но Кристине он подошёл. Прямо легло на неё», — рассказал Пригожин в шоу «ДаДа — НетНет» от блогера Наташи Гасанхановой.

Продюсер также назвал Орбакайте прекрасным и комфортным человеком. Он добавил, что сейчас они не общаются, хотя когда-то дружили.

Ранее Иосиф Пригожин объяснил, что Валерия не выступала на «Новой волне», потому что там не платят российским артистам.

