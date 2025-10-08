Материал создан совместно со

Иосиф Пригожин рассказал, кто изначально должен был петь «Губки бантиком»

Анастасия Шубина

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что покупал трек «Губки бантиком» для своей жены, певицы Валерии, но в конечном счёте подарил его Кристине Орбакайте. Песня в её исполнении вышла в 2003 году.

©  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Пригожин поделился, что купил композицию за три тысячи долларов. Он решил отдать её Орбакайте, потому что у Валерии на тот момент уже было несколько хитов, в том числе песня «Часики».

«В принципе этот хит Лере тоже не помешал бы. Но Кристине он подошёл. Прямо легло на неё», — рассказал Пригожин в шоу «ДаДа — НетНет» от блогера Наташи Гасанхановой.

Продюсер также назвал Орбакайте прекрасным и комфортным человеком. Он добавил, что сейчас они не общаются, хотя когда-то дружили.

Ранее Иосиф Пригожин объяснил, что Валерия не выступала на «Новой волне», потому что там не платят российским артистам.

