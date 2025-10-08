Тейлор Свифт ответила на критику своего нового альбома

Американская поп-певица Тейлор Свифт заявила, что она «приветствует хаос», начавшийся после релиза её нового альбома The Life of a Showgirl. Лонгплей получил неоднозначные отзывы от фанатов. Одни называют его лучшим альбомом Тейлор Свифт, а другие считают его скучным и банальным.

© Jeremy Smith/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В интервью с Зейном Лоу из Apple Music певица прокомментировала полученную критику: «Это правило шоу-бизнеса. Если в первую неделю после выхода моего альбома вы произносите моё имя или название лонгплея, вы помогаете».

Тейлор Свифт добавила, что она с большим уважением относится к различным мнениям людей об искусстве, ведь каждому позволено чувствовать так, как он хочет. Артистка считает, что выпуск альбома — это необычный способ взглянуть на себя со стороны.

В новый альбом Тейлор Свифт вошли 12 треков. На первую песню с альбома The Fate of Ophelia она также выпустила клип.

