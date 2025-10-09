В пространстве Futurione пройдёт серия концертов Simple Music Ensemble

10 октября в фиджитал-пространстве Futurione на ВДНХ стартует серия концертов студии камерной музыки Simple Music Ensemble, сделавшей трендом исполнение популярных произведений. Слушателей ждут программы из композиций Стинга, Леонида Агутина, Адель, Майкла Джексона, Rammstein и многих других музыкантов и групп.

На концерте-открытии будет представлена программа Linkin Park & Rock Legends, в которую войдут песни знаменитых рок-команд: Linkin Park, Queen, Nirvana, Metallica, Rammstein. Simple Music Ensemble исполнит композиции в собственных аранжировках. Как отмечает основатель Simple Music Ensemble Григорий Волков, чьи слова приводятся в пресс-релизе проекта, играть рок-хиты в камерном формате — это испытание себя. «Но именно таким образом можно почувствовать по-новому всю силу легендарной музыки. К тому же нам поможет и атмосфера вокруг: в интерактивном арт-пространстве Futurione идеальные условия для наслаждения музыкой», — говорит он.

15 октября музыканты представят программу «Сны Миядзаки», 17 октября — «На сиреневой луне. Музыка Леонида Агутина». 22 октября для слушателей исполнят композиции Майкла Джексона. В программу Sting & Adele, которая будет представлена 24 октября, войдут песни Стинга и Адель. 29 октября любители классики смогут послушать «Времена года» Антонио Вивальди.

31 октября музыканты Simple Music Ensemble исполнят композиции Rammstein, а 19 ноября — System of a Down. Завершится серия концертов 26 ноября программой «Король и Шут». Начало всех выступлений в 20:00.