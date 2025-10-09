Певица Zivert дебютирует в сериале «Санкционер» с Дмитрием Нагиевым

Российская певица Zivert впервые попробовала себя в актёрстве в комедийном сериале «Санкционер» от Жоры Крыжовникова. Главную роль в нём сыграл Дмитрий Нагиев. Премьера картины состоится 20 октября на телеканале СТС.

В центре сюжета комедии — миллиардер Василий Баранов, который лишается всего своего состояния из-за иностранных санкций. Артистка Zivert сыграла в сериале «эффектную итальянку».

Она рассказала, что ей предложили эту роль неожиданно — на дне рождения Жоры Крыжовникова. «Жора и режиссёр Артём Захарьян признавались, что долго искали актрису на эту роль. Но когда я вышла на сцену, сразу поняли: “Вот же она — страстная и пылкая итальянка”. Думаю, их зацепил мой темперамент», — призналась певица. Её слова приводит издание «Интермедиа».

В создании образа Zivert помогала её подруга — итальянская певица Wiwo. Они работают вместе больше четырёх лет. Wiwo научила Zivert говорить по-итальянски и жестикулировать. «Мне повезло: есть человек, с которого я могу полностью снять манеру поведения», — отметила артистка.

Создатели сериала не рассказывают, как проходили съёмки с участием Zivert, и обещают для зрителей сюрприз.

