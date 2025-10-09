«Моя Мишель» играют под проливным дождём в клипе на песню «Иногда»

Синти-поп-группа «Моя Мишель» представила меланхоличное музыкальное видео на трек «Иногда». Песня вошла в альбом коллектива «Ангелы и не очень», выпущенный 28 марта 2025 года.

© Канал «Моя Мишель» на Youtube

В композиции «Иногда» солистка группы Татьяна Ткачук поёт, что не может забыть своего бывшего возлюбленного. Печаль песни в клипе передают тёмные тона и непрекращающийся дождь. Действие происходит в гостинице Angels & Co., отсылающей к названию последнего альбома коллектива.

Впервые в кадре появились все музыканты группы. В конце ролика они устраивают хаос и начинают крушить свои инструменты.

<img class="" src=""/>

В лонгплей «Ангелы и не очень» вошли 15 треков, пять из которых — это переходные интерлюдии. Ранее коллектив выпустил клип на песню «Не поняла», записанную при участии Басты.

Группа «Моя Мишель» выпустила внеземной альбом «Ангелы и не очень»