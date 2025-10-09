Сирша Ронан сыграет Линду Маккартни в фильме о The Beatles

Ирландская актриса Сирша Ронан, сыгравшая в фильмах «Леди Бёрд», «Маленькие женщины», исполнит роль покойной Линды Маккартни в байопике о культовой рок-группе The Beatles. За режиссуру отвечает Сэм Мендес, известный фильмами «Красота по-американски», «1917» и другими.

Об участии в проекте Сирши Ронан сообщило издание Deadline. Представители кинокомпании Sony, занимающейся производством фильмов, отказались от комментариев.

Весной 2025 года стало известно, кто исполнит роли ливерпульской четвёрки. Пола Маккартни сыграет Пол Мескаль, Джона Леннона — Харрис Дикинсон, Ринго Старра — Барри Кеоган, а Джорджа Харрисона — Джозеф Куинн.

Масштабный проект Мендеса, получивший название The Beatles — A Four-Film Cinematic Event, должен выйти в прокат в апреле 2028 года. Он будет состоять из четырёх фильмов, каждый из которых будет посвящён одному из участников The Beatles. Пока неизвестно, в скольких картинах появится Сирша Ронан.

Линда Маккартни была известным фотографом, музыкантом и активисткой движения за права животных. В 1960-х она получила известность благодаря портретным снимкам The Doors, The Rolling Stones, Джими Хендрикса и других рок-музыкантов. После распада The Beatles вместе со своим мужем Полом Маккартни она основала группу Wings. Линда Маккартни умерла в 1997 году от рака груди.

