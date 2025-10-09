Президент Аргентины дал рок-концерт перед 15-тысячной аудиторией

Президент Аргентины Хавьер Милей провёл масштабный концерт в Буэнос-Айресе. Вместе с группой, включавшей в себя политиков-единомышленников, он исполнил девять рок-каверов.

© IMAGO/Andrea Calandra/www.globallookpress.com

Мероприятие было организовано в рамках презентации новой книги Милея «Строительство чуда». Выступление сопровождалось визуальными эффектами, в том числе кадрами ядерных взрывов и террористических атак на большом экране. В зале за ним следили 15 тысяч человек. Шоу также транслировалось в прямом эфире по государственному телевидению.

Как пишет CNN, таким образом Хавьер Милей хотел приободрить сторонников перед предстоящими парламентскими выборами. Выступление Хавьера Милея также вызвало критику со стороны оппозиции, заявившей, что президент не в курсе экономических проблем в стране.

В юности Хавьер Милей был участником группы Everest, которая в основном играла каверы на песни рок-коллектива The Rolling Stones. На такой крупной площадке он выступал впервые.

Пресли, Миронов, Гурченко: самые известные поющие актёры