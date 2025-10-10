Эти книги и подкасты спасут вашу карьеру: что послушать про выгорание

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. В честь этого музыкальный сервис Звук собрал на одной странице полезные аудиоматериалы о борьбе с выгоранием.

© Freepik

Эмоциональное выгорание — это психологическое и физическое состояние, которое характеризуется падением мотивации и интереса к жизни. Как правило, его вызывают длительный стресс и эмоциональное перенапряжение. Согласно недавнему исследованию платформы для онлайн-подбора психологов «Ясно» и сервиса для развития карьеры «Эйч», с выгоранием сталкивается больше половины россиян. При этом 35,2% опрошенных признались, что пребывают в этом состоянии в течение нескольких лет.

Самые действенные способы борьбы с выгоранием — обратиться за поддержкой к психологу, сместить фокус с работы на жизнь и озаботиться тем, чтобы вам хватало времени на свои хобби и совместное времяпрепровождение с близкими людьми. Нелишним будет также изучить тему подробнее. В этом вам поможет раздел Звука, в котором собраны психологические подкасты и нон-фикшн, посвящённый исключительно явлению выгорания.

В разделе можно ознакомиться с аудиокнигой Андрея Курпатова «Как избавиться от переутомления: основные правила». В ней автор бестселлера «Красная таблетка» и ведущий нескольких рейтинговых телепрограмм коротко и без излишних заумствований объясняет, как помочь себе справиться с недугом. Для тех, кто не боится объёмных томов, в Звуке есть аудиокнига «Лекарство от выгорания» специалиста в области психологии управления Эмили Баллестерос. Педагогам наверняка приглянётся книга о выгорании Эми Л. Евы, написанная специально для представителей этой профессии.

В разделе с подкастами можно найти сразу несколько интересных проектов от разных авторов. Здесь можно послушать полноценное реалити «Выгорели» от студии «Шторм»: оно вышло в октябре 2023 года и состояло из 15 выпусков. В часовых эпизодах герои изучали своё выгорание и боролись с ним при помощи самых разных инструментов. Реалити закончилось, и теперь вы можете пройти к психическому восстановлению протоптанным путём.

Если вы ищете вдохновение, чтобы круто изменить жизнь — к примеру, освоив новую специальность, — обратите внимание на подкасты «Что дальше» и «180 градусов». Их героями становились реальные люди, которые уже осмелились на этот шаг и добились успеха. Здесь можно услышать истории дизайнера, который стал руководителем сервиса, и полицейского, ставшего поваром-кондитером.

Среди подкастов в разделе также есть проекты, освещающие более широкие тематики. К таковым можно отнести шоу «Хорошо, что вы это сказали», «Кукуха сказала: “Поехали!”» и «Психология с Александрой Яковлевой». Выпуски этих подкастов помогут погрузиться в тему ментального здоровья ещё глубже и понять, как работают ваши эмоции и чувства окружающих.

Признаки выгорания и как с ними бороться