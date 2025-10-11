Инстасамка травит Мэйби Бэйби, Чеботина нашла город мечты: новые песни

Инстасамка возвращается к конфликту с Мэйби Бэйби, разгоревшемуся два месяца назад, Люся Чеботина пишет хвалебную оду столице, а Ваня Дмитриенко раскрывает певческий потенциал актрисы Ани Пересильд. О самых интересных музыкальных релизах, выпущенных на прошедшей неделе, читайте в подборке «Рамблера».

© Страница Инстасамки в VK

Синглы

Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд — «Силуэт»

© Страница Вани Дмитриенко в VK

Жанр: поп-рок.

Подогревая слухи об их романе, Ваня Дмитриенко выпускает трек с актрисой Аней Пересильд, ставшей известной благодаря роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Их совместная песня «Силуэт» станет саундтреком к фильму «Алиса в Стране чудес».

Пока композиция органичнее вписывается в новую дискографию Дмитриенко, чем в сюжет детского фантастического кино. В тихих куплетах герои поют о своей нежной любви и мурашках, которые они друг у друга вызывают. В припевах же их чувства будто выплёскиваются наружу вместе с напористым рок-инструменталом. В отличие от предыдущих песен Дмитриенко, этот трек не такой «взрослый» в плане лирики. Вероятно, он смягчил подход, чтобы композиция лучше сочеталась с высоким хрупким голосом 16-летней Пересильд. «Я писал её с большим трепетом внутри и невероятно счастлив, что она случилась», — признался артист в своих соцсетях.

Люся Чеботина — Welcome to Moscow

© Страница Люси Чеботиной в VK

Жанр: поп.

После хита «Солнце Монако» Люся Чеботина решила пройтись по другим городам. Хотя родилась артистка не в Москве, она всё равно не удержалась от выпуска песенной оды, восхваляющей столицу. В представлении Чеботиной Москва — это город гламура, в котором «каждый может стать звездой». Певица построила свою песню так, что создаётся ощущение, будто комплименты она отвешивает не только столице, но и некоей идеальной женщине, сияющей со всех обложек журналов. Вероятно, эту героиню артистка списывала с себя. С музыкальной точки зрения Люся Чеботина попыталась погрузить слушателей в атмосферу нулевых, используя характерные клубные биты.

Мэйби Бэйби, Dead Blonde — Beverly Hills

© Страница Мэйби Бэйби в VK

Жанр: поп, хип-хоп.

Тема песни становится понятной с первых же строчек, когда героиня не может решить, что ей сейчас делать: зарабатывать или тратить деньги. В типичной рэперской манере Мэйби Бэйби и Dead Blonde хвастаются своим богатством и известностью. О роскоши артистки поют нежными кукольными голосами. Небольшой агрессивности треку добавляют вставки с речитативом, в которых Мэйби Бэйби и Dead Blonde не забывают задеть бывших парней и своих ненавистников.

Instasamka — Kiss My Diss

© Страница Инстасамки в VK

Жанр: хип-хоп.

Пока Мэйби Бэйби записывает новые треки и готовится к туру, Инстасамка всё ещё не может отойти от конфликта, разгоревшегося между ними в июле. С опозданием в два месяца Инстасамка выкладывает ответный дисс. В нём она делает нелицеприятные комментарии по поводу внешности Мэйби Бэйби, её интеллекта, происхождения и даже не забывает задеть семью артистки и подругу — певицу Дору. В конце Инстасамка подытоживает, что Мэйби Бэйби обязана ей своей карьерой. За продюсирование трека, в котором выделяются холодные электронные биты, отвечал муж рэперши Moneyken. Некоей «пугалкой» в диссе стала вставка, в которой роботизированный голос Инстасамки переходит в крик.

IOWA, Минаева — «Сильная»

© Соцсети Минаевой

Жанр: поп.

Группа IOWA и певица Минаева в новой песне разрушают стереотип о сильной героине, которая не сдаётся ни при каких обстоятельствах. В своих куплетах артистки признаются, что они устают и иногда хотят, чтобы их оставили одних: «Ну разве всё тут рухнет, если не я». Они видят в своей слабости силу и пытаются доказать слушателям, что отдых важен. Хоровые вставки и суматошные гитарные партии делают композицию более мощной с точки зрения звучания.

GONE.Fludd — Zero Toler

© Страница GONE.Fludd в VK

Жанр: хип-хоп.

В новом треке GONE.Fludd не уходит от своего привычного перегруженного звучания и быстрого речитатива. Те, кто обычно терялся в его модном сленге, в этот раз могут вздохнуть с облегчением, потому что большая часть его лирики понятна даже на слух. GONE.Fludd размышляет о враждебности мира, а также заверяет, что ему всё равно на своих ненавистников. Агрессивность музыки и лирики иногда усиливают игровые отсылки вроде вставок Fight или Game Over.

«Стрио» — «Бежал»

© Страница группы «Стрио» в VK

Жанр: инди-поп.

Группа «Стрио», готовящаяся к выпуску своего дебютного мини-альбома, представляет мотивирующую песню «Бежал». Размышления о непрекращающемся движении коллектив поддерживает вокальными многоголосиями и минималистичным акустическим звучанием. На протяжении всей композиции инструментал постепенно наращивает мощь, пока в финале к нему не присоединяется труба. Она приободряет слушателей на новый «забег», который поможет отпустить всё ненужное.

Альбомы

«Деревянные киты» — «Я не договорила»

© Страница группы «Деревянные киты» в VK

Жанр: шугейз.

Новый альбом группы «Деревянные киты» можно считать продолжением прошлогодней пластинки коллектива «Всё, что я хочу тебе сказать». Лирическая героиня вновь говорит о болезненном разрыве, пытаясь вынести свою злость наружу. В этот раз она относится к прошлым отношениям с большим спокойствием и мудростью.

Звучание тоже изменилось. Рокерская нагруженность в альбоме «Я не договорила» уступила место симфоничности. А хоровые вставки в некоторых песнях, например в «Бесит» и «Москва», создают ощущение монументальности.

Ульяна Мамушкина — «крылья»

© Страница Ульяны Мамушкиной в VK

Жанр: инди-поп.

Певица ульяна мамушкина, стремительно набирающая популярность в соцсетях, выпустила новый альбом «крылья», состоящий из 10 баллад. В пластинке артистка исследует все грани счастья. Главной метафорой работы стал полёт. «Крылья символизируют свободу, возможность подняться выше, а также уязвимость, связанную с падением», — рассказала ульяна мамушкина. Её слова приводятся в пресс-релизе.

Певица, концентрируясь на акустичности, экспериментирует со звучанием. В альбоме можно услышать нотки поп-музыки, рока и даже бардовской песни. Эмоциональность пластинки ульяна мамушкина передаёт с помощью своего нежного голоса, которым она выводит сложные мелодические узоры.

Лолиту преследуют братки из 90-х, Мот теряется в онлайне: новые синглы